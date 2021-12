Dulu Vanessa Angel & Bibi, Denny Sumargo Kembali Terpukul Laura Anna Meninggal Seusai Podcastnya

TRIBUN-MEDAN.COM - Meninggalnya seleb cantik Edelenyi Laura Anna sontak mengejutkan publik.

Meskipun diketahui sakit parah sejak mengalami kecelakaan tahun 2019 lalu, wanita 21 tahun itu belakangan ini tampak menunjukkan hal sebaliknya.

Selalu berusaha riang dan ceria, mendiang Selebgam Cantik Laura Anna belakangan ini santer menjadi perhatian publik.

Diundang ke berbagai podcast, perjuangan Laura Anna untuk sembuh memang begitu kompleks.

Selain Deddy Corbuzier yang tampak bersedih mengenang Laura Anna, pebasket Denny Sumargo yang baru saja berbincang dengan mendiang tepat pada malam hari sebelum sang influencer meninggal dunia pun tampak terkejut.

Dikutip dari salah satu akun gosip @ngebahastren, Denny Sumargo yang diketahui sedang melakukan siaran live bersama salah satu marketplace tampak syok.

"Bentar, kita mau dapet informasi. Eh, are you sure?" ujar rekan wanita di samping Denny Sumargo tampak kaget.

Diberitahu salah satu kru yang berada di balik layar, Densu pun spontan berdiri dengan wajah kaget.

"Hah! (Laura) Siapa itu?" tanya Denny Sumargo yang belum mendengar dengan jelas.

"Laura Anna," ucap seorang di balik layar.