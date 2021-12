Grab Dukung UMKM Medan Manfaatkan Teknologi di Bazar Produk Unggulan UMKM 2021

TRIBUN-MEDAN.com- Grab berpartisipasi dalam mengembangkan dan memberdayakan para pelaku Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Medan.

Hal tersebut melalui kegiatan tahunan Bazar Produk Unggulan UMKM 2021 yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Kota Medan.

Melalui kegiatan ini, Grab mendorong UMKM Medan untuk dapat memanfaatkan teknologi dengan bergabung ke dalam ekosistem Grab.

Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan UMKM naik kelas dengan pendampingan peningkatan produktivitas dan digitalisasi.



Kepala Dinas Perdagangan Kota Medan, H. Dammikrot Harahap, mengatakan, saat ini digitalisasi menjadi sebuah keharusan bagi para pelaku UMKM untuk dapat meningkatkan usahanya.

Mengingat digitalisasi dapat membantu mereka dalam memperoleh pasar yang lebih luas sehingga dapat mempertahankan usaha.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Grab atas dukungan dan partisipasinya dalam memajukan UMKM Medan untuk dapat naik kelas melalui ekosistem yang dimiliki oleh Grab.

Saya mengajak seluruh UMKM Medan untuk dapat segera memanfaatkan fasilitas yang sudah ada ini agar bersama kita dapat maju dan berjuang dalam mempertahankan perekonomian lokal," ujarnya.

Public Affairs Manager Sumatra Territory, Grab Indonesia, Teddy Firman Supardi, mengatakan, dukungan yang kami berikan ini sejalan dengan misi GrabForGood yang turut serta dalam pengembangan daerah di Indonesia dalam menggunakan teknologi untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat.

"Dengan memanfaatkan teknologi Grab yang inklusif, diharapkan dapat memajukan kualitas UMKM Medan dalam menjalankan usahanya melalui ekonomi digital Grab seperti layanan GrabFood, GrabKios, GrabMart, dan GrabExpress, serta membantu pemerintah kota Medan dalam menggerakkan roda perekonomian lokal," katanya.

Pada kesempatan yang sama juga diselenggarakan talkshow bertajuk Go Digital, Go Productive, Go Global yang diisi oleh Public Affairs Manager-Sumatra Territory, Grab Indonesia, Teddy Firman Supardi, serta diikuti oleh ratusan pelaku UMKM di Kota Medan.

(cr9/tribun-medan.com)