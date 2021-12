Isak Tangis Nia Ramadhani Pecah Saat Hakim Singgung Soal Anak dan Kasus Narkotika yang Menjeratnya

TRIBUN-MEDAN.COM, JAKARTA - Terdakwa kasus penyalahgunaan narkoba, artis Nia Ramadhani bersama suaminya, Ardi Bakrie kembali menjalani sidang ketiga di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (16/12/2021).

Dilansir Kompas.com, dalam sidang itu, sopir Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie, Zen Vivanto yang juga berstatus terdakwa hadir. Agenda sidang kali ini adalah para terdakwa memberikan keterangan.

Saat memberikan keterangan Nia Ramadhani tak kuasa menahan tangis saat majelis hakim menanyakan soal anak-anaknya.

Ia menjelaskan bahwa anaknya Mikhayla Zalindra Bakrie sudah mengetahui tentang kasus yang menimpanya bersama sang ayah Ardi Bakrie.

Tangis menantu Aburizal Bakrie itu pun pecah. Kepada majelis hakim, dia menceritakan ketika dirinya minta maaf pada sang anak.

"Saya sudah jelaskan bahwa mama salah tapi mama sudah belajar sekarang, dan mama minta Mikhayla maafin mama," ujar Nia sambil menangis.

Saat anak sulungnya tersebut mengetahui kasusnya, Nia mengaku mendapatkan respon yang sangat mengejutkan.

"Tapi anak itu saya bilang 'it's ok mama yang penting mama sudah tau (itu salah) dan I'm proud of you'," lanjut Nia..

Nia Ramadhani, mencari obat terlarang yang berisi zat amfetamin sejak April 2021. Akar keinginannya untuk menggunakan narkoba, kata Nia, karena ia terpuruk setelah ayahnya meninggal awal 2014 dan tidak bisa menceritakan kesedihannya ke siapa pun.

Nia mengaku kehidupannya yang tampak sempurna membuatnya seakan harus terus bahagia.

Perempuan kelahiran 16 April 1990 itu teringat kata-kata salah satu temannya pada 2006 yang mengatakan ada zat yang bisa membuat perasaan bahagia dan kuat dari tekanan masalah.

Nia pun bercerita kepada sopirnya, Zen Vivanto, yang kini juga berstatus terdakwa.

