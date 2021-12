JADWAL Terbaru Liga Inggris Pekan Ini, Pihak Premier League Konfirmasi 4 Laga Lain Ditunda

Laga Brighton vs Manchester United pada pekan ketiga Premier League 2020-2021.

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut jadwal terbaru Liga Inggris menyusul beberapa pertandingan ditunda akibat wabah virus Covid-19.

Pihak Premier League telah mengonfirmasi empat pertandingan lagi di akhir pekan akan ditunda karena wabah virus corona atau Covid-19.

Ada tambahan tiga pertandingan di hari Sabtu (18/12/2021) yang akan ditunda, yakni Southampton vs Brentford, Watford vs Crystal Palace dan West Ham vs Norwich City.

Ketiga laga tersebut menyusul pengumuman sebelumnya yang menyatakan duel antara Manchester United kontra Brighton resmi ditunda.

Sedangkan pertandingan di hari Minggu (19/12/2021) yang akan ditunda adalah Leicester City melawan Everton.

Total ada lima pertandingan Liga Inggris akhir pekan ini yang telah diumumkan bakal ditunda.

Itu artinya jadwal pertandigan hari Sabtu hanya menyisakan satu laga, sedangkan hari Minggu ada empat laga yang rencananya masih akan bergulir.

"Liga memahami penggemar akan kecewa pertandingan ini harus ditunda dan kami meminta maaf atas ketidaknyamanan dan gangguan yang ditimbulkan," tulis pernyataan Liga Inggris.

"Semua pertandingan lain yang akan dimainkan akhir pekan ini dijadwalkan berjalan sesuai rencana."

"Dewan telah setuju untuk menunda pertandingan setelah menilai permintaan klub individu malam ini."

