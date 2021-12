Man United Cuma Punya 7 Pemain Utama, Enggak Jadi Lagi Main Lawan Brighton Liga Inggris Pekan Ini

TRIBUN-MEDAN.com - Manchester United kembali harus menunda jadwal Liga Inggris akhir pekan ini yang harusnya berhadapan dengan Brighton.

Varian Omicron memicu badai Covid-19 yang menghantam keras Liga Inggris. Membuat Man United kini hanya punya 7 pemain fit di tim utama mereka.

Sejumlah pertandingan di Liga Inggris 2021-2022 terpaka harus ditunda seiring meningkatnya kasus positif Covid-19 yang dialami tim-tim kontestan.

Total ada 9 pertandingan Liga Inggris 2021-2022 yang harus ditunda karena merebaknya kasus Covid-19 belakangan ini.

Partai Brighton & Hove Albion vs Tottenham pada pekan ke-16 menjadi laga pertama musim ini yang mesti tertunda gara-gara kasus Covid-19.

Baca juga: Cavani Mulai Jarang Dapat Menit Bermain di MU, Dirumorkan Gabung Barcelona, Begini Tanggapannya

Pada pekan ke-17 Liga Inggris, tercatat ada tiga laga tertunda, yakni Brentford vs Man United (15/12), Burnley vs Watford (16/12), dan Leicester vs Tottenham (16/12).

Penundaan laga kembali dilakukan pada lima duel pekan ke-18 Liga Inggris yang sejatinya akan bergulir akhir pekan ini, yaitu Man United vs Brighton, Southampton vs Brentford, Watford vs Crystal Palace, West Ham United vs Norwich City, dan Everton vs Leicester City.

Man United menjadi salah satu tim yang merasakan dampak terparah dari penularan Covid-19, yang angkanya kembali tinggi seiring kemunculan varian baru Omicron.

Seperti dilaporkan Manchester Evening News, setidaknya ada 19 anggota skuad utama Man United terjangkit Covid-19.

Baca juga: JELANG Timnas Indonesia Vs Malaysia, Tan Cheng Hoe Takut Pemainnya Sudah Keder Duluan

Menjelang duel menghadapi Brentford yang pada akhirnya tertunda, Man United diberitakan hanya memiliki 9 pemain di tim utama.