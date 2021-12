Pemkab Deliserdang Gelar Rapat TPAKD, Yusuf Siregar: Program Kerja Harus Sejalan Pembangunan

TRIBUN-MEDAN.COM, LUBUKPAKAM - Wakil Bupati Deliserdang, Yusuf Siregar menggelar rapat pleno semester-II, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2021 di Wing Hotel.

"Adapun tujuan dari terbentuknya tim percepatan akses keuangan daerah ini tidak lain adalah untuk mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif," ujarnya saat menyampaikan kata sambutan.

Ia menambahkan, hadirnya lembaga jasa keuangan/perbankan di wilauah kerja Lubukpakam diharapkan bisa berkolaborasi dan berkoordinasi dengan perangkat daerah Kabupaten Deliserdang.

Selain itu, kata dia, tidak kalah pentingnya setiap program yang dipilih bisa mendukung pengembangan potensi Kabupaten Deliserdang.

"Dan, sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Deliserdang. Kepada semua pihak TPAKD yang terlibat, perangkat daerah, lembaga jasa keuangan yang berkaitan langsung dalam pencapaian target diharapkan dapat bekerjasama dengan lebih baik lagi guna mencapai target yang telah ditetapkan,” katanya.

Tujuan Rapat untuk Evaluasi.

Kabag Perekonomian Sekretaris Daerah Kabupaten Deliserdang, Sri Ekayani menyampaikan, tujuan dari rapat yaitu melakukan monitoring dan evaluasi serta realisasi program kerja TPAKD Kabupaten Deliserdang.

Adapun realisasi program kerja yang dimaksud TPAKD semester-II dan pembahasan program kerja TPAKD Kabupaten Deliserdang 2022.

"Sesuai dengan arah rancangan program TPAKD 2021-2025 telah disusun program kerja TPAKD Kab Deliserdang yang berisi program-program UMKM go digital, UMKM naik kelas, One Village One Agent, Satu Rekening Satu Pelajar, dan Penguatan Kapasitas dan Kinerja TPAKD," ungkapnya.

