Diisukan Bercerai, Shandy Aulia Rayakan Ulang Tahun Pernikahan ke 10 dengan Suami, Tutup Komentar

TRIBUN-MEDAN.com - Artis cantik Shandy Aulia dan David Herbowo belakangan diisukan bercerai.

Seolah membantah kabar tersebut, Shandy mengunggah kemesraannya dengan sang suami saat merayakan ulang tahun pernikahan ke 10.

Kabar keretakan rumah tangga Shandy Aulia dan David Herbowo memang bukan sekali terjadi.

Sebelum keduanya memiliki buah hati, rumah tangga David Herbowo dan Shandy Aulia kerap diisukan retak.

Penampilan Shandy Aulia. (Instagram @shandyaulia)

Disebut memiliki hubungan yang tidak harmonis, kabar itu didukung dengan Shandy Aulia yang tak kunjung diberikan momongan.

Bahkan, pernikahan Shandy Aulia dengan pengusaha tajir asal Surabaya itu dikabarkan pernah terganjal restu dari ayah sang artis.

Baca juga: PENGALAMAN Pahit Marion Jola Dibully Gara-gara Ingin Dipuji dan Sifat Ingin Diperhatikan

Namun ditengah isu perceraian itu, Shandy dan suami merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10.

Hal itu diunggah Shandy di akun Instagram miliknya, Rabu (15/12/2021).

"Happy 10th Anniversary Hun," tulis Shandy.

Shandy Aulia dan David Herbowo rayakan ulang tahun pernikahan

"Tidak ada jalan pintas untuk menyembuhkan pernikahan kecuali mengusahakannya.

Tuhan dapat menyembuhkan pernikahan apa pun, tetapi kita harus rela memberikan kepada-Nya pecahan-pecahan itu

Terkadang kita perlu merasakan kedalaman keputusasaan untuk mulai memahami di mana kita berada dan di mana kita harus berada," tulis Shandy.

Baca juga: Shandy Aulia Akhirnya Buka Suara Soal Potret Pakai Mukena Sholat : Perlu Saya Perjelas dan Luruskan

Ibu satu anak ini pun mengutip salah satu ayat dalam kitab sucinya.

"Every wise woman buildeth her house: but the foolish plucketh it down with her hands. He that walketh in his uprightness feareth the Lord: but he that is perverse in his ways despiseth him (Proverbs 14)," tulis Shandy.

Bayangan Pria di Hadapan Shandy Aulia Bikin Salah Fokus

Lengan artis Shandy Aulia baru-baru ini menjadi sorotan.

Pasalnya terdapat lebam di lengannya.

Namun yang tak kalah membuat salah fokus warganet adalah bayangan pria di hadapan Shandy.

Shandy Aulia (instagram ShandyAulia)

Shandy diketahui tengah berada di Amerika Serikat untuk berlibur.

Ia turut memboyong putrinya, Claire dalam liburan tersebut.

Selama berlibur, pemain film Eiffel I'm in Love itu mengunggah momen-momen liburannya.

Baca juga: Shandy Aulia Muncul, Shabrina Luna Ikuti Jejak Rosiana Dewi Keluar dari Suci Dalam Cinta

Salah satunya adalah saat ia menggendong Claire.

Shandy tampak membawa Claire sambil mengajak putrinya itu bermain.

"So Grateful, Incredibly Thankful

Unbelievably Blessed Mom," tulis Shandy

Lebam di lengan Shandy Aulia (Instagram)

Menggenakan kaus putih berlengan pendek, lebam di tangan Shandy pun terekspos.

Hal ini pun memunculkan tanda tanya warganet.

@hello_jas_: Lengannya memar mom ?

@sryvestyzenwati: Kayaknya itu memar habis vaksin deh,krn begitu nyampe bandara disana langsung vaksin.

Baca juga: Beredar Foto Shandy Aulia Berdoa Pakai Mukena Sholat, Sosok Ibu di Samping Malah Curi Perhatian

@mulyati.suci: Salfok sama lengan nya

@kikuk17: Tangannya knp kak biru⊃2;...

Namun yang tak kalah membuat warganet salah fokus adalah bayangan pria dalam video itu.

@ellimaskurroh: Aku melihat bayangan daddy. bener ga sih

Shandy Aulia, David Herbowo, dan Claire Herbowo (Instagram/missclaireherbowo)

@rhaya_mahendra: Aduh senangnya liat ada bayangan daddy disana, happy holiday kk shandy dn keluarga

@tika_tikoq: Ada yg lihat bayangan daddy clair gak,..???

@zulfavaradisa: With daddy kan??? Yang nge video ini daddy, really???! (sep/tribun-medan.com)