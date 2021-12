Ivan Gunawan Tiba-tiba Umumkan Anak Pertamanya Telah Lahir, Kristina: Emaknya Siapa?

TRIBUN-MEDAN.com - Designer Ivan Gunawan baru-baru ini mengumumkan kelahiran anak pertamanya.

Kabar tersebut mengejutkan karena pria yang akrab disapa Igun itu diketahui belum menikah.

Mantan kekasih penyanyi Rossa itu pun mengunggah gambarnya tengah meggendong dan mengumumkan kelahiran putranya.

Potret Baru Ivan Gunawan Lebih Maskulin (Ist)

Bahkan Igun pun sudah memberikan nama untuk anaknya itu.

Ia menyematkan nama belakangnya pada sosok yang disebut Igun putranya.

Kabar tersebut pun mengagetkan warganet hingga unggahan Igun tersebut dibanjiri komentar warganet.

Bahkan tak sedikit rekannya sesama selebritis tanah air yang memberikan tanggapan menggelitik.

"Telah lahir anak laki-laki kami, malaikat kecil kami, our beloved son… dari pasangan NEVA dan IGUN .

.

"Miracle Putra Gunawan" atau bisa dipanggil Eqqel.

telah lahir dan hadir menjadi berkat dan sukacita yang tak ternilai .

.

Eqqel..kamu membuat hari hari aku akan lebih berwarna.

We love you forever Miracle ," tulisnya.

Bukan hanya itu, Igun juga mengunggah kebersamaannya dengan sang putra.

Igun yang tengah berada di luar rumah pun mengecek keadaan anaknya itu.