JADWAL Liga Italia Malam Ini, Atalanta Vs AS Roma Jam 21.00 WIB, AC Milan Vs Napoli Besok

Jadwal Liga Italia malam ini ATalanta Vs AS Roma live streaming RCTI+

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal Liga Italia mulai malam ini akan menyajikan laga Atalanta vs AS Roma, dan juga duel sengit AC Milan vs Napoli.

Laga Atalanta vs AS Roma berlangsung pada Sabtu (18/12/2021) pukul 21.00 WIB,sedangkan laga AC Milan vs Napoli Minggu (19/12/2021) malam waktu setempat atau Senin dinihari.

Pekan ini menyajikan misi AC Milan cegah Inter Milan juara paruh musim, dan Juventus yang sibuk mencapai zona antarklub Eropa di klasemen.

Inter Milan selangkah lagi merengkuh titel tak resmi sebagai juara paruh musim Liga Italia, atau yang biasa disebut juga juara musim dingin (Campione d'Inverno).

Status itu bisa diraih Inter Milan paling cepat pekan ke-18 ini dengan dua syarat.

Ketentuan pertama sudah dipenuhi, yaitu meraih kemenangan atas Salernitana.

Jumat (17/12/2021), tak tanggung-tanggung, armada racikan Simone Inzaghi menggilas tim juru kunci klasemen Serie A dengan skor 5-0.

Adapun syarat kedua tergantung hasil akhir pertandingan AC Milan vs Napoli yang digelar dua hari kemudian.

Minggu (19/12/2021) atau Senin dini hari WIB, sang rival sekota menjamu Napoli dalam duel head to head sebagai rival langsung Inter di jalur scudetto.

Inter Milan sudah bisa dibilang mengamankan juara paruh musim dengan syarat AC Milan seri atau kalah di San Siro nanti.