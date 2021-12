Nissan Kicks e-power, Mobil Listrik yang Tanpa Perlu Isi Baterai, Harga Mulai Rp484 Jutaan

Branch Manager Indomobil Nissan Medan, Ariston Sinuraya saat menunjukkan mobil All New Nissan Kicks e-power di Opal Coffee, Sabtu (18/12/2021).

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Mobil electric kini kian digandrungi terutama masyarakat perkotaan yang menginginkan kenyamanan dalam berkendara.

Melihat hal ini, Dealer Nissan Medan di bawah naungan Indomobil Group menggelar Test Drive All New Nissan Kicks e-power di Opal Coffee, Jalan T. Amir Hamzah Medan, Sabtu (18/12/2021).

All New Nissan Kicks e-power menjadi mobil listrik pertama di Indonesia tanpa harus menggunakan sistem recharge dengan mengubah bensin menjadi energi listrik dan mengirimkannya ke baterai.

"Nissan Kicks ini mobil listrik tanpa perlu charge. Mobil ini digerakkan murni oleh baterai. Kalau baterainya sudah lemah, mesin mobil ini bergerak sebagai genset yang mensuplai daya ke baterai. Setelah penuh, mesin ini off lagi. Kalau mau keluar kota sekalipun, gak perlu khawatir, karena ada genset yang berfungsi mengisi daya tersebut," ungkap Branch Manager Indomobil Nissan Medan, Ariston Sinuraya.

All New Nissan Kicks e-power ini dilengkapi mesin in-line tiga silinder 1.198 cc. Mesin ini nantinya akan mensuplai daya listrik ke baterai dengan motor listrik bertenaga maksimum 129 PS pada putaran 4000-8992 rpm.

Ariston mengatakan jika All New Nissan Kicks e-power sangat mengedepankan keamanan dan kenyamanan dalam berkendara, diantaranya dilengkapi dengan sistem ABS EBD and BA Brake System yang mengutamakan sistem pengereman yang lebih mutakhir yang mengedepankan pengereman dan kemudi akan lebih efisien dalam keadaan darurat.

Kemudian ada Vehicle Dynamic Control (VDC), teknologi yang akan menjaga stabilitas mobil saat melakukan belokan tajam.

Sementara itu, mobil ini juga dilengkapi dengan 6 SRS Airbag, dimana ketika terjadi tabrakan, 2 titik airbag di depan dan 4 disamping akan mengembang sehingga mengurangi dampak benturan bagi pengemudi atau penumpang.

Lanjutnya, mobil ini juga sudah dilengkapi kamera dari segala sisi, blind spot warning, Hill Start Assist, Rear Cross Traffic Alert, Intelligent Cruise Control maupun Intelligent Emergency Braking.

"Semua sudah lengkap. Untuk penggunaan dalam kota yang mungkin melewati jalan sempit sudah didukung dengan teknologi ini," ujarnya.

Selain itu, mobil ini juga sangat nyaman digunakan untuk daerah perkotaan dengan memiliki tiga tipe Drive mode yakni Eco (hemat bahan bakar), Normal, Smart.

Untuk pilihan warna, All New Nissan Kicks e-power memiliki beberapa warna seperti Monarch Orange With Black Root, Storm White with Black Root, Black Star dan Gun Metallic.

Dijelaskan Aristo, untuk wilayah Medan saat ini antusias masyarakat juga cukup tinggi terhadap mobil Nissan Kicks dan optimis pada tahun 2022 mendatang, mobil ini akan banyak peminat seiring dengan gerakan pemerintah yang mendukung gerakan mobil elektrik.

Adapun untuk harga OTR All New Nissan Kicks e-power mulai dari harga Rp484 juta untuk one tone color dan Rp486 juta untuk two tone color.

(cr13/tribun-medan.com)