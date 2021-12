TRIBUN-MEDAN.com - Desaigner Ivan Gunawan tiba-tiba mengumumkan bahwa ia sudah memiliki anak laki-laki.

Setelah membuat pengumuman di media sosialnya, Igun pun mengenalkan anaknya itu pada sahabatnya Deddy Corbuzier.

Pada momen itu juga ada artis Cinta Laura.

Ivan Gunawan umumkan kelahiran putra pertamanya (Instagram)

Sebelumnya mantan kekasih penyanyi Rossa itu pun mengunggah gambarnya tengah meggendong dan mengumumkan kelahiran putranya.

Bahkan Igun pun sudah memberikan nama untuk anaknya itu.

Ia menyematkan nama belakangnya pada sosok yang disebut Igun putranya.

"Telah lahir anak laki-laki kami, malaikat kecil kami, our beloved son… dari pasangan NEVA dan IGUN .

.

"Miracle Putra Gunawan" atau bisa dipanggil Eqqel.

telah lahir dan hadir menjadi berkat dan sukacita yang tak ternilai .

.

Eqqel..kamu membuat hari hari aku akan lebih berwarna.

We love you forever Miracle ," tulisnya.

Igun pun memberitahukan Deddy soal bayinya itu.

Respons Deddy Corbuzier dan Cinta Laura Kala Ivan Gunawan Kenalkan Putra Pertamanya (Instagram)

"Master kok gak selamatin sih aku punya bayi, namanya Miracle Putra Gunawan. Panggilannya Eqqel uncle. Kasih hadiah dong," katanya dalam Instagram Storynya, Sabtu (18/12/2021).

Deddy tampak kaget dan hanya melotot ke arah Igun.