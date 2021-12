Rutgers Berkunjung ke Langkat bersama YKP dan PMI, Pemkab Langkat Dukung Program Apik Ini 

TRIBUN-MEDAN.COM, STABAT - Pemerintah Kabupaten Langkat menerima kunjungan sejumlah organisasi di Kantor Bupati Langkat.

Adapun audiensi yang diterima seperti generasi sehat Indonesia (Rutgers), Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) dan Palang Merah Indonesia (PMI).

Staf Ahli Bidang SDM Masyarakat, Kabupaten Langkat, H. Sujarno mengatakan, Pemkab Langkat sangat kosentrasi dengan kesehatan generasi bangsa.

Oleh karena itu, ia menyambut baik pertemuan dengan sejumlah organisasi yang kosentrasi pada kesehatan. Dan, sangat mendukung program RHRN-2

"Semoga program ini sukses dan menjadi amal baik bagi kita semua," ujarnya.

Perwakilan dari RUTGERS.ID, Djajat Sudrajat menjelaskan, kunjungan mereka di Kabupaten Langkat untuk membahas sejumlah porgram terkait kesehatan. Satu di antaranya, Right Here Right Now-2 (RHRN-2) yang digelar di Kabupaten Langkat.

"Tujuan kegiatan untuk wujudkan remaja Indonesia yang berdaya menuju generasi sehat dengan pengakuan dan penghormatan atas HAM, keadilan dan kesehatan dan inklusivitas," katanya.

Selain itu, kata dia, RHRN2 ini dilaksanakan di 3 wilayah se Indonesia yakni di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dan Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

"Pelaksanaan di Langkat bersama PMI Sumut dan PMI Langkat," sebutnya.

(*)