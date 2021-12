Bobby Nasution Akan Tutup Semua Alun-alun di Kota Medan saat Pergantian Tahun Baru

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN - Wali Kota Medan, Bobby Nasution memastikan akan tutup semua alun-alun di Kota Medan.

Adapun rencana penutupan semua alun-alun dilakukan pada malam pergantian tahun baru, atau 31 Desember 2021.

Bahkan, penutupan alun-alun dilakukan hingga 1 Januari 2022.

"Pada 31 Desember 2021 sampai 1 Januari 2022 seluruh alun-alun di Kota Medan juga akan ditutup," kata Bobby Nasution, Minggu (19/12/2021).

Bobby Nasution mengatakan, dirinya juga melarang warga untuk mengadakan pawai dan arak-arakan tahun baru dan acara Old and New Year, baik terbuka maupun tertutup yang menimbulkan kerumuman.

Selain itu, tidak boleh ada event perayaan Nataru di pusat perbelanjaan dan mall, kecuali pameran UMKM. 

Kegiatan makan minum di pusat perbelanjaan dan mal dilakukan dengan pembatasan kapasitas maksimal 75 persen dengan penerapan prokes yang lebih ketat.

Jam operasional pusat perbelanjaan dan mal diperpanjang dari 09.00 sampai 22.00 WIB dengan jumlah pengunjung maksimal 75 persen dan menerapkan prokes ketat.

Kemudian, Bobby Nasution juga memerintahkan kecamatan dan OPD berkoordinasi dan berkolaborasi memetakan titik-titik rawan terjadinya kerumunan pada momen Natal dan Tahun Baru.

"Di titik-titik atau pun lokasi yang rawan itu lakukan sosialisasi yang massif tentang pencegahan dan penanganan Covid-19 pada saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022," katanya.