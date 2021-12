Pemko Medan Menggelar Bazar Produk UMKM dan Dekranasda Kota Medan

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Dinas Perdagangan Kota Medan menggelar bazar produk UMKM hasil binaan Pemko Medan dan binaan Dekranasda Kota Medan di Atrium Manhattan Mall.

Bazar yang berlangsung dari tanggal 10-11 Desember 2021 ini menampilkan berbagai produk UKM unggulan seperti handcraft, batik, kain tenun/songket, fashion dan aneka produk kuliner.

Bazar ini dibuka oleh Wali Kota Medan, Bobby Nasution diwakili Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Khairul Syahnan dengan ditandai pengguntingan pita.

Dalam sambutan Wali Kota Medan yang dibacakan oleh Kahirul Syahnan dijelaskan bahwa kota Medan memiliki potensi ekonomi kerakyatan yang cukup besar.

Potensi itu secara riil ada dan bersentuhan dengan aktivitas ekonomi kerakyatan. Termasuk, potensi UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat di Kota Medan.

"Sudah ada beberapa bukti bahwa produk kita mempunyai kualitas untuk bersaing di tingkat regional, nasional bahkan international, seperti tekstil, makanan sampai pada kerajinan tangan."kata Syahnan.

Oleh karena itu dalam rangka membantu memasarkan produk-produknya, Pemko Medan mendorong para pelaku UMKM untuk melakukan pemasaran baik secara online maupun offline, yaitu melalui pasar-pasar modern.

Karenanya melalui kegiatan ini diharapkan para pelaku UMKM dapat memanfaatkannya sebagai ruang aktualisasi untuk melakukan promosi produk-produknya, ini juga sebagai dukungan terhadap program Pemko Medan sakansawira (satu kelurahan satu sentra kewirausahaan).

"Manfaatkanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, kami Pemko Medan akan selalu hadir mendukung kemajuan UMKM kota Medan baik itu dalam melakukan pembinaan maupun dalam memasarkan produk UMKM."Ujarnya.

Sebelumnya Kepala Dinas Perdagangan Kota Medan,Dammikrot dalam laporanya menjelaskan bahwa bazar ini dalam rangka mewujudkan visi dan misi Wali Kota Medan, Bobby Nasution dalam pengembangan dan pemberdayaan UKM melalui program Sakansawira.

Oleh karena itu Dinas Perdagangan Kota Medan sesuai dengan tugasnya berperan aktif untuk mendorong pengembangan UMKM melalui program Sakansawira dengan melaksanakan event-event sebagai wadah promosi dan pemasaran hasil produk UMKM yang ada di Kecamatan.

Sehingga nantinya diharapkan program sakansawira ini dapat menumbuhkembangkan dan memberdayakan UMKM menjadi yang mandiri dan berdaya saing.

"Melalui kegiatan ini kami juga ingin memfasilitasi agar UKM kota Medan go creative, go digital, dan go global supaya dapat memulihkan ekonomi ditengah pandemi covid-19."jelas Dammikrot.

Bazar ini sendiri akan belangsung selama dua hari 10-11 Desember 2021, dengan di ikuti 28 stand bazar yang memamerkan produk-produk unggulan hasil binaan Pemko Medan dan Dekranasda Kota Medan.

(*)