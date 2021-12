Sempat 7 Tahun Tak Dapat Gaji, Begini Potret Rumah Artis Cantik yang Kini Alih Profesi Jadi DJ Radio

TRIBUN-MEDAN.COM - Siapa yang tak kenal dengan Artis Cantik Ashley Choi?

Ya, Ashley Choi Idol K-Pop yang Kini Alih Profesi Jadi DJ Radio.

Namun, di tengah kepopulerannya kini, tak banyak yang tahu hunian Ashley Choi.

Adakah yang penasaran dengan penampakan rumah artis Ashley Choi?

Jika penasaran, penggemar bisa melihat isi rumah artis Ashley Choi melalui akun YouTube pribadinya.

Meski tidak terlihat semuanya, penggemar bisa mengintip sekilas kamar dan beberapa bagian di rumah artis Ashley Choi.

Ashley Choi 7 Tahun Sempat Tak Dapat Gaji. Beginilah Penampakan Rumah Artis Ashley Choi, Idol K-Pop yang Kini Alih Profesi Jadi DJ Radio (tangkap layar mydramalist.com)

Dalam video berjudul "24 hours in my life after getting vaccinated ????+ new vegan restaurant in Seoul", terlihat kamar tidurnya tampak estetik.

Didominasi warna putih, kamarnya terdapat ranjang dengan sprei bermotif bunga-bunga

Lalu di belakangnya, ada rak putih yang berisi tumpukan buku, pajangan hingga proyektor.

Meja make up-nya juga berwarna putih.