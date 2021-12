Sosok Dokter Ahli Bedah Plastik Ini Pastikan Bentuk Mata V BTS Tak Bisa Dibentuk Dengan Operasi

TRIBUN-MEDAN.COM - Idol K-Pop V BTS dinilai memiliki bentuk mata yang sangat indah oleh para fansnya.



Selain bentuk wajahnya yang simetris dan terlihat sangat tampan, V BTS juga memiliki daya tarik yang membuatnya terlihat jauh lebih sexy yakni kedua matanya.

Dokter ahli bedah plastik dari Gangnam, Korea Selatan, Park Il bahkan sampai menghela napasnya saat melihat detail bentuk wajah dan mata V BTS.

Ia memuji V sebagai pria yang benar-benar memiliki ketampanan yang alami.

"Aku hanya bisa menghela napas karena betapa tampannya orang ini," ucap Park Il, dikutip dari tayangan Youtube A Plastic Surgeon We Know via Koreaboo.com, Senin (20/12/2021).

Park Il, dokter ahli bedah plastik di Gangnam Korea Selatan pastikan bentuk mata V BTS tak bisa ditiru dengan tindakan operasi. (tangkap layar Youtube A Plastic Surgeon We Know dan Instagram @taehyung.bighitentertainment)

Dari seluruh bagian tubuh V, Park Il mengatakan mata adalah bagian yang menonjol dari sang idola yang semakin memperjelas karakter wajahnya.

Pasalnya, V BTS memiliki mata yang cukup besar dari rata-rata orang Korea namun tetap dengan kelopak mata tunggal atau monolid.

"V memiliki wajah yang lembut tapi maskulin."

"Itu ada hubungannya dengan bagaimana matanya menjadi sangat besar secara alami," sambung park Il.

Park Il menyebutkan bahwa bentuk mata seperti V banyak diinginkan oleh para pria Korea.