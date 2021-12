Maia Estianty Bantah Gugat Cerai Irwan Mussry, Reaksi Al Ghazali: Cari Duit Gak Gini-gini Amat Kali

TRIBUN-MEDAN.COM - Mantan istri Ahmad Dhani, penyanyi dan musisi Maia Estianty terkejut mendapati pemberitaan soal dirinya dikabarkan akan menggugat cerai suaminya, Irwan Mussry.

Melalui unggahan terbaru di akun Instagramnya, Maia secara tegas membantah kabar tersebut.

"BUSSEETTT… Ngeri kali nih berita …. ampe ditanya ke pengadilan agama pula….," tulis Maia dikutip dari Instagram @maiaestiantyreal, Selasa (21/12/2021).

Padahal sebelumnya, Maia tidak terbiasa menanggapi pemberitaan miring di luar sana soal dirinya. Namun, kali ini soal isu menggugat cerai Irwan Mussry walau dibantah oleh pihak Pengadilan Agama (PA) dianggap terlalu berlebihan.

Maia menyebut, pemberitaan negatif yang belum tentu benar justru terlihat seperti fitnah.

"Becandanya kelewatan ini mah… mendingan jadi pelawak aja yg nanya2in ke pengadilan," tulis Maia.

"Duh mbok ya kalo bikin berita ato ngegosipin yang baik2 aja…. Jatuhnya fitnah ntar…," imbuhnya.

Di akhir pernyataannya, Maia membalas isu perceraian dengan mengungkapkan perasannya pada Irwan Mussry.

Ibu tiga anak itu mengaku sampai saat ini sangat mencintai suaminya.

"@irwanmussry is the best !!!! Love him so much…," tulisnya.