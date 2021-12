RESMI, MAPPA Rilis Hell’s Paradise: Jigokuraku

TRIBUN-MEDAN.com - Lewat akun Twitter @jplus_jigokurak, series anime bertajuk Hell’s Paradise : Jigokuraku resmi meliris teaser visual dan teaser PV dengan durasi 80 detik untuk pertama kalinya (19/12).

Selain itu, mereka juga mengumumkan series ini akan diproduksi oleh MAPPA Studio yang terkenal telah memproduksi anime yang sedang populer saat ini seperti Jujutsu Kaisen dan Attack on Titan : Final Season.

Dikutip dari Crunchycroll.com, Hell’s Paradise akan disiarkan pada musim gugur tahun 2022 nanti dan untuk tanggal penayangan dan pengisi suara belum dikabarkan.

Namun untuk Staff pekerja yang akan mengerjakan animasi ini telah di publikasi seperti :

Sutradara: Makita Kaori (sutradara animasi Twittering Birds Never Fly – The Clouds Gather)

Penulis Komposisi Seri: Kaneda Kazuaki

Desainer Karakter: Hisaki Akitsugu (animator utama Twittering Birds Never Fly – The Clouds Gather)

Musik: Dewa Yoshiaki (The Idaten Deities Know Only Peace)

Studio Anime: MAPPA (JUJUTSU KAISEN)

Perencanaan: Twin Engine