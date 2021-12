Tempat Menginap Unik, Terdapat Wisata Outdoor dengan Pemandangan Danau Toba di Taman Simalem Resort

TRIBUN-MEDAN.COM, DANAUTOBA - Taman Simalem Resort (TSR) terletak di jalan raya merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Resort ini berkonsep ecotourism seluas 206 hektar, sehingga cocok untuk rekreasi keluarga, gathering kantor, foto prewed, kegiatan alam pelajar dan mahasiswa.

Bagi pengunjung asal kota medan, cukup menempuh waktu perjalanan sekitar 3 jam-an.

Resort ini menawarkan beragam fasilitas lengkap dari pemandangan taman sampai outbound yang dapat membuat kita betah berlama-lama disini.

Resort ini pun dikelilingi aneka pepohonan yang rindang, terdapat pohon pinus, pohon taxus, eucalyptus dan berbagai pohon buah-buahan seperti kopi, teh, biwa, dan yang lainnya.

Berdasarkan amatan Tribun Medan, di Akhir Pekan banyak pengunjung bersama keluarga dan acara gethering kantor.

Wulan, pengunjung asal Medan menjadi kali pertamanya datang untuk liburan bersama keluarga.

"Dari dulu mau kemari, tapi kesampaian nya tahun ini bareng keluarga, tempatnya sesuai dengan foto, pemandangannya bagus seperti lukisan, suasana nya sejuk dan banyak spot foto ootd lagi," kata Wulan.

Beberapa spot foto ootd instagramable di Taman Simalem Resort yang tidak boleh tribuners tinggalkan antara lain ada Air Mancur, Pearl of Lake Toba, Karo Agrotourism Farm & Mart, Pengambatan Valley, One Tree Hill, L.O.V.E, dan Kodon-Kodon

Tribuners boleh masuk ke kawasan Taman Simalem Resort tanpa menginap hanya membayar tiket masuk saja, berikut daftar harganya :

• Pejalan Kaki : Rp. 25 ribu - Rp. 50 ribu

• Sepeda/Motor : Rp. 100 ribu - Rp. 125 ribu

• Sedan/Jeep(maksimal 7 kursi) : Rp. 200 ribu - Rp. 300 ribu

• MikroBus(maksimal 15 kursi) : Rp. 400 ribu - Rp. 700 ribu

• Van/minibus(maksimal 20 kursi) : Rp. 750 ribu - 1.100 ribu

• Bus(lebih dari 20 kursi) : Rp. 1.200 ribu - Rp. 1.500 ribu

Selain itu, berbagai aktivitas yang bisa tribuners lakukan selama di Taman Simalem Resort antara lain :

• Nature Art : Rp. 60 ribu/30 menit

• Circuit Games : mulai dari Rp. 80 ribu/tergantung sirkuit

• Paintball : mulai dari Rp. 400 ribu/200 peluru

• Bike Rental Adult : Rp. 60 ribu/60menit

• Bike Rental Child : Rp. 40 ribu/60 menit

• Green Fingers : Rp. 60 ribu/30 menit

• Floral Arrangement : Rp. 60rb/30 menit

• Lost in Labyrinth : Rp. 35 ribu/tidak di batasi

• Kiddy Golf : Rp. 100 ribu/60 menit

• A day in the life of a Farmer : Rp. 35 ribu/45 menit

• Organic Farm Tour : Rp. 35 ribu/40 menit

• Jungle Trek : Rp. 35 ribu/120 menit

• Lake View Trek : Rp. 35 ribu/120 menit

• Archery : Rp. 95 ribu/60 menit

• Bonfire : Rp. 60 ribu/90 menit

• Tree Planting : Rp. 200 ribu/ 30 menit

• Bike in the Air : mulai dari Rp. 70 ribu/20 menit

• Rabbit Feeding : Rp. 40 ribu/30 menit

(cr16/tribun-medan.com)