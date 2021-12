Artech Electronics Cambridge City Square Tawarkan Diskon dan Banjir Poin Saat Akhir Tahun

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Jelang penghujung tahun dan perayaan anniversary ke-10, Artech Electronics Cambridge gencar memberikan promo menarik bagi masyarakat.

"Dalam menyambut program anniversary 10 tahun Artech Electronics di Cambridge, kita memberikan program untuk menarik konsumen. Yang pertama kita berikan hadiah secara cuma-cuma tinggal posting, kita akan pilih 10 pemenang secara acak," ungkap Wendy, perwakilan Artech Electronics, Kamis (23/12/2021).

Bagi para pengunjung yang mengikuti program give away ini dapat datang langsung ke Artech Electronics yang terletak di lantai 1 dan dapat berfoto dengan beragam gaya secara on the spot kemudian dapat langsung upload foto ke Instagram dengan batas waktu hingga 28 Desember 2021.

"Akhir tahun ini benar-benar konsumen dipuaskan. Untuk harga langsung kita kasih harga grosir, yang penting Service yang kita tingkatkan semampu yang kita bisa," ujarnya.

Tak hanya itu, Wendy juga mengatakan jika saat ini masyarakat akan semakin dipermudah memilih aneka produk melalui aplikasi yakni Artech Electronics.

"Kita lihat masyarakat Medan ini masih ada yang belum berani keluar ataupun ragu. Jadi kita luncurkan aplikasi ini agar mereka dapat melihat promo dengan mudah. Untuk konsumen yang datang secara offline juga ada benefitnya yaitu akan mendapat poin tanpa ada minimal belanja," tutur Wendy.

Dijelaskan Wendy, untuk pemberian poin dalam aplikasi ini dilakukan sesuai dengan sistem dan total belanja.

"Poin yang di aplikasi ini, kedepannya bisa dipakai kembali untuk transaksi. Mau dipakai dan dipotong berapa aja bebas tanpa ada batasan," kata Wendy.

Sementara itu, disebutkan Wendy jika pada hari peluncuran aplikasi ini, ternyata mendapat respon antusias dari para pengunjung yang berkunjung langsung ke gerai.