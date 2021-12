Chord Gitar dan Lirik Lagu Batak Orang Ketiga by Nabasa Trio, Bercerita Tentang Perselingkuhan

TRIBUN-MEDAN.com- Lagu Batak Orang Ketiga diciptakan oleh Gun Labero Simarmata pada tahun 2018 melalui label musik Rosari Record.

Lagu yang dipopulerkan oleh Nabasa Trio ini menceritakan tentang perselingkuhan.

Chord gitar dan lirik lagu Batak Orang Ketiga yang dinyanyikan Nabasa Trio.

G D G C D



*

G D

Dang adong rencana ku

G

Cinta tu ho

C

Jala dang adong niat hu

G

Mangkaholongi ho

D G

Alai rohakkon, dang boi margabus

**

D

Saonari pe hita

G

Adong nampunasa

C

Sadar do au disi,

G

Dang na munafik au

D G

Cinta do au, sayang do au

[Reff] :

D

Huboto do salah

G

Dang seharusna au selingkuh, tu ho

C

Alai demi cinta

D G

Olo do au mandongani ho

D

Rela do au, hallet mu,

G

Gabe orang ketiga

[Musik] :

D G C D G



**

D

Saonari pe hita

G

Adong nampunasa

C

Sadar do au disi,

G

Dang na munafik au

D G

Cinta do au, sayang do au

[Reff] :

D

Huboto do salah

G

Dang seharusna au selingkuh, tu ho

C

Alai demi cinta

D G

Olo do au mandongani ho

D

Rela do au, hallet mu,

G

Gabe orang ketiga

D

Huboto do salah

G

Dang seharusna au selingkuh, tu ho

C

Alai demi cinta

D G

Olo do au mandongani ho

D

Rela do au, hallet mu,

G

Gabe orang ketiga

(tribunpadang.com)