Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Batak Sidoli Pargojek by Tioma Trio

TRIBUN-MEDAN.com- Lagu Batal Sidoli Pargojek dipopulerkan oleh Tioma Trio

Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Sidoli Pargojek dari Tioma Trio :

Intro:

C G F G C

*

G

Sanga au ito songon nabangga

F C

Sanga au ito hampir bahagia

Dm G

Didokkon ho ganteng do au ito

C G

Cocok di rohami

**

C G

Alani i barani au ito

F C

Pasahat holongki tu ho

Dm G

Dijalang ho ma tanganki gomos

C G

Huhut dihaol ho

.

Reff:

C

Dang sadia leleng ito

G

Diboto ho ma karejokki

F

Na manarik gojek do au ito

C G

Di kota Medan on

C

Laos sadari ido ito

G

Diputus ho holongmi tu au

F

Hansit nai di au hasian

C

Sidoli pargojek on

.

Bridge:

F

Unang ma leas roham

C

Unang ma ginjang roham

G F

Argado holongki di au

C

Nangpe pargojek au

.

Musik

G C G C F

**

C G

Alani i barani au ito

F C

Pasahat holongki tu ho

Dm G

Dijalang ho ma tanganki gomos

C G

Huhut dihaol ho

.

Reff:

C

Dang sadia leleng ito

G

Diboto ho ma karejokki

F

Na manarik gojek do au ito

C G

Di kota Medan on

C

Laos sadari ido ito

G

Diputus ho holongmi tu au

F

Hansit nai di au hasian

C

Sidoli pargojek on

.

Bridge

F

Unang ma leas roham

C

Unang ma ginjang roam

G F

Argado holongki di au

C

Nangpe pargojek au

