HASIL Liga Italia Tadi Malam, AS Roma Imbang, Inter Sempurna, AC Milan Menang, Napoli Kalah

TRIBUN-MEDAN.com - Hasil Liga Italia tadi malam pekan ke-19, beberapa klub raksasa mengalami hasil yang beda baik AS Roma, Inter Milan, AC Milan dan Napoli.

Dua klub Milan kompak meraih kemenangan, sedangkan AS Roma imbang dan Napoli telan kekalahan.

Napoli kebobolan gol memalukan, sedangkan Jose Mourinho gagal tutup 2021 dengan semringah pada pekan ke-19 Liga Italia 2021-2022.

Pekan ke-19 Liga Italia 2021-2022 menyajikan tujuh pertandingan pada Rabu (22/12/2021) waktu setempat.

Sejumlah laga seru tersaji dalam pekan ke-19 kali ini, termasuk pertandingan AS Roma vs Sampdoria dan Napoli vs Spezia.

Meski sama-sama gagal meraih kemenangan, AS Roma dan Napoli mengalami nasib yang berbeda.

AS Roma menjamu Sampdoria di Stadion Olimpico, Rabu (22/12/2021) waktu setempat atau Kamis dini hari WIB.

AS Roma harus bersusah payah saat menghadapi Sampdoria.

Bahkan, AS Roma baru bisa mencetak gol saat laga sudah memasuki babak kedua.

Eldor Shomurodov menjadi pencetak gol AS Roma pada menit ke-72 setelah berhasil menjebol gawang Sampdoria.

