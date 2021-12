Medan AI Festival, Politeknik WBI Fasilitasi Pameran Purwarupa AI Hasil Karya Siswa-siswi SMA

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sebanyak 9 purwarupa Artificial Intelligence (AI) hasil karya siswa-siswi Sekolah Menengah di Sumatera Utara dipamerkan pada Medan AI Festival yang dilangsungkan secara hybrid di Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia (WBI), Senin (20/12/2021).

Purwarupa AI dikembangkan oleh 46 siswa-siswi berumur 14 – 19 tahun dari 7 Sekolah Menengah di Sumatera Utara, yaitu SMA Supriyadi Medan, SMA Negeri 15 Medan, SMA Unggulan Del, SMA Kristen Immanuel Medan, SMA Gajah Mada Medan, SMA Swasta Methodist Charles Wesley Medan, dan Singapore Intercultural School (SIS) Medan.

Keseluruhan siswa merupakan peserta program Intel® Prakarsa Muda, sebuah program kesiapan digital yang memberikan pelatihan AI dengan kurikulum Intel® AI for Youth. Program ini merupakan inisiatif Intel® dan Sustainable Living Lab (SL2) Indonesia yang berkolaborasi dengan Yayasan Membangun Rakyat Sejahtera (MRS) untuk membantu mengurangi kesenjangan keterampilan AI pada generasi muda dan mendorong pemanfaatan AI dalam menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat.

Turut memberikan sambutan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bapak Musa Rajekshah. Beliau menyampaikan apresiasi terhadap purwarupa AI yang dipamerkan, “Pemanfaatan teknologi AI harus dilakukan dengan semangat mendorong percepatan peningkatan daya saing sumber daya manusia dan industri.” Beliau juga berharap ide-ide tersebut nantinya dapat diterapkan untuk kemajuan daerah Sumatera Utara.

Pasca mengikuti pelatihan AI selama 6 bulan, para siswa didorong untuk dapat mengembangkan karya berbasis AI sebagai proyek akhir. Terdapat 9 karya AI yang dipamerkan pada Pameran Medan AI Festival yaitu, “Facemask Detection Using Yolo Model”, “Predictive Analysis - Wellbeing Predictor”, “NutriBot”, “Bisindo to Bahasa Translator”, “Emotion Detection with Computer Vision”, “Face Mask Detection Using Caffe Model”, “Suicide Detection based on Tweets”, “Traffic Violation Detector”, dan “Text Summarizer”.

“Model AI kami dapat digunakan untuk mendeteksi penggunaan masker wajah pada lebih dari satu orang secara real-time sehingga proper untuk diimplementasikan dimana saja dan juga dapat mengenali berbagai jenis masker wajah” jawab Marcellino Hutasoit dan William Haurissa, perwakilan siswa pengembang “Facemask Detection Using Yolo Model” saat ditanyakan oleh panelis tentang kelebihan purwarupanya dibandingkan solusi AI yang sudah ada saat ini.

Antony Simon, Country Director of Sustainable Living Lab (SL2) Indonesia menyatakan bahwa Prakarsa Muda ingin mendorong pengenalan AI seperti Data Processing, Computer Vision dan seterusnya sehingga mendorong terciptanya tenaga kerja yang memiliki kapabilitas dan kompetensi baru (Future Workforce). Dengan demikian, kesempatan berkembangnya wirausaha dan lapangan kerja baru yang sesuai dengan kearifan lokal dapat terbuka luas. “Perkembangan dan transformasi AI menjadi tantangan kita semua. Hari ini dapat saya katakan dengan bangga kita memberikan contoh bahwa AI dapat dipelajari oleh siapapun termasuk siswa-siswi sekolah menengah” sebutnya.

Meryl Rouly Saragih, selaku Pembina Yayasan MRS di sela-sela acara mengatakan jika pihaknya mengucapkan terima kasih kepada pihak Intel® yang telah memfasilitasi kegiatan ini sehingga bakat- bakat kalangan muda dapat diberdayakan untuk kemajuan Sumatera Utara kedepannya.

“Semoga akan banyak lagi pihak pihak yang peduli lagi dengan persoalan ini, karena selain bisa membangkitkan minat dan bakat kalangan muda, kegiatan semacam ini juga sangat dibutuhkan oleh Masyarakat,” pungkas Meryl.

Acara ini juga dihadiri oleh Direktur Politeknik WBI, Dr. Ir. Jenny Elisabeth, M.S., dan Local President Elect (LPe) JCI Medan 2022, Nukeu Novia Andriani, S.S.S., M.Par., serta Ketua Umum HIPMI Medan, H. Palacheta Subies Subianto yang turut memberikan semangat kepada seluruh peserta. “Semangat dan sukses untuk teman-teman semua, selalu gunakan waktu dan masa muda untuk dapat mempelajari hal-hal yang bermanfaat” ujar Palacheta.