Nikmati Aneka Menu Khas Asia di Hotel Santika Medan, Makan Sepuasnya Cuma Rp160 Ribu 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Menikmati beragam kuliner khas Asia dengan cita rasa bintang lima kini dapat dinikmati setiap akhir pekan di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan.

Adapun Sabtu Malam, Santika membuka Asian Kitchen Buffet Dinner di Benteng Restoran lantai 3 setiap pukul 18.00-21.00 WIB.

Mengusung konsep all you can eat, pengunjung dapat menikmati aneka menu sepuasnya mulai dari hidangan pembuka hingga makanan penutup dengan cukup bayar Rp160 ribu per orang.

"Kita konsep makanannya itu Asian food dengan gabungan beberapa background makanan di Asia seperti daging di steam atau dari rempah-rempah seperti Kari, kebab juga ada kita," ungkap Relation Manager Hotel Santika Medan Herry Wahyudi.

Dijelaskan Herry, Asian Kitchen Buffet Dinner ini dihadirkan sejak pertengahan November 2021 lantaran sudah banyak customer menanyakan Buffet dinner yang biasanya selalu dihadirkan setiap malam Minggu.

Adapun aneka menu yang ditawarkan setiap minggunya dimasak dengan kaya cita rasa untuk pilihan sup, daging, seafood, kebab, lontong malam.

"Kalau untuk lontong malam itu menu reguler mau pakai yang kari atau lodeh, kebab juga kita tetap. Paling untuk main course aja yang kita tiap minggunya berubah. Yang pasti ada daging, ayam, dan udang serta ikan yang menu wajib di main course," ujarnya.

Sementara itu, untuk dessert, Asian Kitchen Buffet Dinner juga menawarkan aneka kue yang ditata rapi dan juga menyediakan aneka bubur.

Suasana yang ditawarkan Santika Hotel juga sangat nyaman dengan konsep keluarga, sehingga dapat dijadikan momen untuk berkumpul bersama keluarga saat akhir pekan.

"Tempatnya nyaman dan juga enaknya kan bisa all you can eat. Kalau makanan di Santika ini udah lumayan sering kita makan dan selalu enak, apalagi buburnya ini seperti rumahan sekali jadi teringat masakan ibu," pungkasnya.

(cr13/tribun-medan.com)