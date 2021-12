Rilis Monster Fall, Band Produksi Dendam Rampungkan Album Trilogi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Band Produksi Dendam mengelar konser peluncuran album ketiga mereka di Urban Club Hotel Danau Toba International Medan, Rabu (22/12/21).

Album terakhir yang merupakan trilogi ini berisi 12 lagu yang menampilkan beberapa musisi.

"Album ini ada dua materi, satu lagu dari materi album dua "It's Getting Dangerous" yang di rilis ulang. Beberapa lagu seperti Monster Fall featuring Hanna Pagiet dan Jacky Raju Sembiring, Jonam featuring Imam Wahyudi, Angel and Demon, Jonam, dan Dear Mother featuring Boston Chamber," ucap Faisal Husein, vokalis Produksi Dendam.

Faisal mengatakan, band Produksi Dendam terbentuk dari 2010 dengan niat awal untuk reunian sesama temen musisi. Setelah beberapa pertemuan, mereka termotivasi membuat lagu dan sampai sekarang meluncurkan tiga album.

"Album ketiga ini lebih modern dari dua album sebelumnya. Menyesuaikan dengan industri saat ini terutama dari segi sound dan permainan musiknya," ucapnya.

Faisal menceritakan, album pertama berjudul Damage World, album kedua berjudul It's Getting Dangerous, dan album ketiga Monster Fall.

"Makanya dari album pertama sampai ketiga ini berkelanjutan semua tentang politik, keadaan-keadaan dunia saat ini, terorisme, isu pandemi, dan segala macam lah isi nya sesuai dengan pengalaman dan rasa kritik kita," ujarnya.

Lagu band Produksi Dendam pun bisa di akses di berbagai platform musik.

"Semua lagu kita ada di Sportify, iTunes, Youtube Musik, Youtube Musik, dan Amazon Music," katanya.

Ia pun berharap, pelaku event organizer sering mengadakan event-event konser metal sehingga genre musik metal naik lagi, khususnya di Medan.

"Kedepannya, kami akan mencoba tour ke luar kota. Kami juga ingin mengajak kawan-kawan untuk tetap berkarya di musik, karena sekarang dunia sudah membuka pintu lagu metal seperti lagu kita bisa didengar di Jepang. Sudah banyak platform digital, jadi tidak susah untuk berkarya saat ini, " katanya. (cr16/tribun-medan.com)