HokBen Buka Cabang di Ringroad Medan, Ada Promo HokBen Fried Chicken Khas Jepang

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN - HokBen yang terkenal makanan bergaya khas Jepang kembali buka gerai ketiga di kota Medan yang terletak di Jalan Gagak Hitam/Ringroad No. 81, Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan.

Menariknya, berbeda dengan konsep sebelumnya yang terletak di dalam mall, HokBen Ringroad hadir dengan konsep stand alone (berdiri sendiri) dengan beragam fasilitas yang disediakan.

“Gerai ketiga ini berbeda dengan gerai sebelumnya yang di dalam mall. Kali ini lebih berkonsep berdiri sendiri yang menawarkan berbagai layanan, mulai dari dine in, take away, delivery, drive in, drive thru, juga dilengkapi dengan musholla, kamar mandi dan juga area parkir," ungkap Area Manager Sumatera Hokben Dedi Devianto, yang didampingi PIC Store Hokben Ring Road Medan Yopi Krisna Putra, Jumat (24/12/2021).

HokBen Ring Road Medan merupakan gerai ke 257 di seluruh Indonesia, memiliki kapasitas kursi untuk dine in sebanyak 103 kursi.

Gerai ini juga kedepannya akan beroperasi 24 jam dan juga akan melayani pesta ulang tahun.

Berbeda dengan konsep mal, HokBen Ringroad Medan, hadir dengan tampilan yang lebih baru dan segar yang diharapkan para pelanggan dapat semakin mudah dan nyaman untuk menikmati HokBen.

Dimulai dari ketika masuk, memesan menu, dan juga saat menikmati menu HokBen.

Gerai HokBen ini juga ramah untuk anak-anak, dengan adanya pemisahan area

merokok di luar ruangan.

Tak hanya itu, bertepatan dengan penambahan cabang ini, HokBen ternyata juga mengeluarkan menu terbaru yakni HokBen Fried Chicken yang dimasak dengan balutan tepung dan bumbu khas ala Jepang.

Menu ini tersedia di seluruh store HokBen di seluruh Indonesia mulai tanggal 18 Desember 2021.