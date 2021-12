KUMPULAN Ucapan Selamat Natal 2021 dalam Bahasa Inggris Beserta Artinya

TRIBUN-MEDAN.com - Perayaan Natal 25 Desember 2021 sudah tiba. Media sosial bakal diramaikan dengan kata-kata selamat natal.

Untuk memeriahkan Natalmu, jangan lupa siapkan kutipan Natal, ucapan dan kata-kata untuk menyambut hari spesial ini.

Rayakan Hari Natalmu dengan saling berbagi ucapan selamat Natal kepada teman, keluarga dan orang terdekatmu, atau bagikan ke sosial mediamu.

Berikut kumpulan ucapan Selamat Natal dalam bahasa Inggris yang cocok untuk kamu posting di sosial mediamu.

Ilustrasi Natal (pexels.com/Gary Spears)

Berikut Kumpulan Ucapan Selamat Natal Tahun 2021 dalam Bahasa Inggris dan Terjemahannya, yang dikutip dari Americangreetings.com, christmas.365greetings.com, dan Tinyprints.com:

1. Here’s to a year of blessings and beyond. Have a Merry Christmas!

Ini untuk tahun berkat dan seterusnya. Selamat Natal!

2. May Santa Claus bring everything you wished for. Merry Christmas!

Semoga Santa Claus membawa semua yang kamu inginkan. Selamat Natal!

3. Knowing people like you makes this special time of year even brighter.