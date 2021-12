15 Ucapan Selamat Natal dalam Bahasa Batak, Cocok Dibagikan ke Sanak Keluarga

TRIBUN-MEDAN.com- Ucapan selamat Natal memiliki arti yang mengarah ke perdamaian dan nilai-nilai universal manusia.

“Momen Natal ini juga berisi harapan, bahwa kelahiran Yesus membawa kedamaian dan kesejahteraan,” kata Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Antonius Benny Susetyo, mengutip dari Kompas.com, Jumat.

Selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ucapan selamat Natal juga bisa menggunakan berbagai bahasa daerah di Indonesia, salah satunya Bahasa Batak.

Baca juga: Ketua PDIP Sumut Pecat Komandan Satgas PDIP yang Aniaya Pelajar

Berikut ucapan selamat Natal dalam Bahasa Batak :

1. Selamat Ari Natal ma tu hamu saluhutna! Marhite Natal on, sai dapothon pasu-pasu sian Debata na di ginjang ma hita sude. Dame Natal ma di hita saluhutna, amen.

2. Horas Selamat Natal ma di hita sasude na. dame natal ma dihita saluhutna.

3. Selamat ari Natal dohot manomu taon Naimbaru ma dihita. Habang pidong sibigo paihut-ihut bulan. Saluhut na tapangido di taon naimbaru on sai dipasaut Tuhan.

4. Singkat ni tangan manjalang hamu, marhite on ma hupasahat hami “Selamat Natal dohor Taon Baru tu hamu”. Debata Jahowa ma tabahen donganta di taon naimbaru on, molo adong aangka nahurang lobi rap tasalpuhon ma sian rohanta be. Horas!

5. Lasniroha di borngin natal on mungkin dang boi rappak hita sude, ale dame dohot las nirohama na tontong mangaramoti hita. Selamat ari Natal.

6. Selamat ari natal anggiat ma Tuhan tongtong ro di ngoluta be. Selamat memyambu taon naibbaru ima tahun 2022 Anggiat lam tujoloan on lam jaya dohot sukses hita sude lobi sian taon naung salpu.

Baca juga: Pantai Woong Rame Ramai Dikunjungi Saat Libur Natal, Wisatawan Keluhkan Hal Ini