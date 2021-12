JADWAL Tayang Liga Inggris Boxing Day Pekan Ini, Laga Liverpool Ditunda, Man City Vs Leicester

TRIBUN-MEDAN.com - Boxing Day atau laga setelah Natal di Liga Inggris akan dihelat pada Minggu (26/12/2021) hingga Selasa (28/12/2021).

Adapun Boxing Day yang merupakan rangkaian pekan ke-19 Liga Inggris telah menunda tiga pertandingan akibat wabah Covid-19.

Tiga laga itu adalah Liverpool vs Leeds United, Wolverhampton Wanderers vs Watford, dan Burnley vs Everton.

Sejauh ini, tujuh laga Boxing Day Liga Inggris masih sesuai jadwal yang Premier League tetapkan.

Jadwal Boxing Day akan dibuka dengan empat pertandingan yang dimainkan secara bersamaan pukul 22.00 WIB.

Salah satu laga yang akan tersaji adalah derbi London antara Tottenham Hotspur dan Crystal Palace di Tottenham Hotspur Stadium Minggu (26/12/2021) jam 22.00 WIB.

Kemudian ada duel sengit antara Manchester City vs Leicester City Minggu (26/12/2021) pukul 22.00 WIB.

Untuk jadwal dua laga Boxing Day Liverpool vs Leeds United dan Wolves vs Watford karena COVID-19 secara resmi ditunda.

Dari kubu Leeds United dilaporkan anggotanya terpapar COVID-19 sebanyak lima orang

Kompetisi Liga Inggris kembali harus menghadapi penundaan jadwal akibat terpaan COVID-19.