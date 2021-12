Tersangka Penganiaya Remaja di Depan Indomaret Tak Ditahan, Ini Penjelasan Polda Sumut!

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Helpian Sembiring Meliala yang menjadi tersangka kasus penganiayaan remaja FA tidak ditahan oleh Polrestabes Medan.

Kepolisian hanya mengharuskan Helpian wajib lapor seminggu sekali selama proses hukum yang menjeratnya berjalan.

Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, bahwa pihak penyidik telah menetapkan pelaku sebagai tersangka.

"Penyidik sudah menetapkan HSM sebagai tersangka dan kasus ini tidak berhenti karena status tersangka tidak dapat ditahan, akan tetapi kasus ini terus berlanjut," ujarnya Minggu (26/12/2021).

Lanjut Hadi, penyidik sudah bekerja profesional dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak.

HSM dijerat pasal 80 ayat (1) jo 76 C UU RI no 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling singkat tiga tahun enam bulan penjara dan denda Rp 72 juta.

Lanjut Hadi, tersangka tidak dapat ditahan karena ancaman pidana penjara di bawah lima tahun.

Ibu korban berharap pelaku yang menganiaya anaknya diberikan hukuman yang setimpal

"Saya ingin, hukuman untuk tersangka sesuai dengan aturan yang berlaku," katanya di Polrestabes Medan, Sabtu (25/12) siang. (mft/tribun-medan.com)