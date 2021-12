Kisah Bocah SD Berjualan Gambar Hasil Karya Sendiri di E-commerce Viral di Media Sosial

Ia tampak responsif sebagai seorang penjual, sontak aksinya pun banjir pujian dari warganet.



TRIBUN-MEDAN.COM - Seorang bocah berjualan gambar hasil karya sendiri di e-commerce viral di media sosial.

Hasil karyanya dijual dengan harga kisaran Rp 2 ribu hingga Rp 4 ribu.

Sontak aksi bocah kelas 4 SD tersebut banjir pujian dari netizen.

Dilansir dari Tribunstyle, kisah mengenai bocah itu diunggah oleh pengguna Twitter @WrahMada.

"Kelas 4 SD jualan gambarnya di Shopee, bahkan sudah berani live.

This is the next gen of our entrepreneur. Sukses jualannya ya dek.

Latih terus mentalmu. Itu yang membentuk dirimu nanti," tulis @WrahMada via TibunStyle.com, Sabtu 25 Desember 2021.

Lebih lanjut, akun tersebut juga mengunggah laman online shop dari bocah tersebut yang bernama toko_gambar.