Wali Kota Medan Hadiri Sharing Diskusi Bersama Apkomindo Sumut

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan, Khairul Syahnan menghadiri sharing diskusi bersama Asosiasi Perusahaan Komputer Indonesia (Apkomindo) Sumut dengan tema "Growth Your Business With The New Digital Technologi Transformasi in Pandemic Era" di Hotel Arya Duta Medan.

Dalam acara tersebut Khairul Syahnan yang hadir didampingi Plt Kepala Dinas Kominfo Kota Medan, Mansursyah mengatakan Menteri Keuangan, Sri Mulyani pernah menyebutkan tiga sektor yang dapat membangkitkan ekonomi Indonesia pascapandemi covid-19 yakni sektor teknologi informasi dan komunikasi.

Lalu, sektor pariwisata dan sektor ketahanan pangan. Ketiga sektor ini dianggap dapat menjadi pahlawan kebangkitan ekonomi Indonesia pasca pandemi covid-19 nantinya.

"Jika kita jeli melihatnya, ketiga sektor ini dapat membangkitkan ekonomi kita pasca pandemi covid-19."kata Syahnan.

Selanjutnya Khairul Syahnan menjelaskan, dari segi sektor teknologi, saat ini masyarakat secara perlahan namun pasti mulai meninggalkan uang kartal dan menggantinya dengan uang digital.

Masyarakat saat ini cendrung mulai menggunakan uang dalam bentuk e-wallet yang ada di smartphone ataupun dalam bentuk kartu atau yang biasa di disebut e-money.

Bahkan dari laporan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa transaksi uang elektronik dan transaksi e-commerce terus meningkat setiap tahunya.

"Meskipun keberadaan uang elektronik belum sepenuhnya menggantikan uang kartal ,namun seiring penetrasi teknologi informasi dan komunikasi, keberadaan uang kartal mulai ditinggalkan oleh masyarakat."sebut Syahnan.

Disamping itu, kemajuan teknologi digital ini juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai produk, namun jangan sampai kemajuan ini malah menjadi awal kehancuran produk dalam negeri karena harus bersaing dengan produk dari luar.

Oleh sebab itulah para pelaku usaha khususnya generasi mudah harus memiliki inovasi dan kreasi untuk mampu bersaing dengan pengusaha luar.

"Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di bidang teknologi digital harus diperbanyak, dengan begitu masa depan bisnis digital di tanah air akan semakin cemerlang karena berada ditangan generasi mudah yang kreatif, inovatif dan imajinatif. Saya yakin apabila ini bisa kita terapkan maka kebangkitan ekonomi pascah pandemi covid-19 dapat kita raih dengan banyaknya pemuda yang berjiwa visioner," ujarnya.