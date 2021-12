3 Bioskop dengan Harga Tiket Murah Namun Filmnya Tetap Up To Date di Kota Medan

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN- Memasuki libur panjang, banyak masyarakat yang menghabiskan waktunya dengan pergi ke tempat rekreasi bersama keluarga.

Namun dimasa pandemi COVID-19 banyak warga yang memilih untuk menghabiskan hari liburnya hanya di rumah atau masih bingung liburannya mau dipakai untuk apa.

Bagi anda yang masih bingung menghabiskan waktu libur, mungkin nonton bioskop bisa menjadi list untuk liburan anda dengan harga yang low budget.

Untuk itu berikut Tribun Medan berhasil merangkum 5 Bioskop di Kota Medan dengan harga yang paling murah dengan fasilitas yang cukup nyaman.

Baca juga: Ini Penjelasan Kapolsek Sunggal Terkait Korban Begal yang Menikam Pelaku Ditetapkan Jadi Tersangka

1. Plaza Millenium.

Plaza ini bukan hanya terkenal dengan tempat jual beli handpone saja tetapi dengan harga bioskop yang affrodoble untuk keluarga.

Dimana untuk hari biasa itu harganya di mulai dari Rp 25 ribu saja jika wekend dan holiday seperti ini hanya Rp 35 ribu per orang.

Plaza ini terletak di Jalan Kapten Muslim no 111, Dwikora Kecamatan Medan Helvetia. Untuk film-film di bioskop ini juga tetap up to date meski harganya sangat sesuai dengan kantong keluarga.

Baca juga: Ini Penjelasan Kapolsek Sunggal Terkait Korban Begal yang Menikam Pelaku Ditetapkan Jadi Tersangka

2. Suzuya Marelan

Untuk kamu warga Marelan yang hendak nonton bioskop tidak perlu jauh jauh karena mungkin mall ini cocok untuk dijadikan list.