LCM Finance Kembali Lakukan Bansos, Kali Ini Bedah Rumah Warga yang Kurang Mampu

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN - Lions Club Medan (LCMF) Finance kembali lakukan kegiatan bantuan sosial kepada masyarakat Kota Medan.

Kali ini LCM lakukan bantuan sosial berupa bedah rumah kepada satu diantara masyarakat Kota Medan, Selasa (28/12/202).

Bedah rumah tersebut dilakukan di kediaman seorang nelayan bernama Johan yang terletak di Jalan Kapten M Ilyas Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan.

Menurut ketua panitia pelaksana Jones Tjiunardi, menyatakan bahwa bedah rumah ini dilakukan karena merupakan motto dari Lions Club "Where There Is a need There Is a Lion".

"Kita membantu awal mulanya saya diberitahu oleh rekan saya bernama Meritin , dimana dia mengatakan ada rumah yang terkenak musibah dimana atap seng nya hilang di tiup angin kencang , sehingga rumah sederhananya pun tidak layak dihuni lagi, " ucapnya.

Setelah diberitahu Meritin, dikatakan Jones pihaknya bersama President LCM finance Ngadiny Ngadio mengadakan survei ke lokasi. serta mulai melakukan rapat BOD, dan gerak membangun ulang rumah tersebut.

"Pekerjaan Johan itu mencari ikan dan jual dari rumah ke rumah, pendapat sehari hanya Rp 30 ribu, dimana dia harus menghidupkan dia sendiri dan ibunya.

"Setelah musibah itu Johan pun tidak memiliki tempat tinggal dan harus cari nginap di tempat teman setiap hari ," cerita Jones kepada Tribun Medan.

Dalam waktu dua minggu, dikatakan Jones pemborong Lion bernama Albe Pahary, dari LCM Finance, siap menyelesaikan bedah rumah dan serahkan kepada pemiliknya.