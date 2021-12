Lions Club Medan Finance Bedah Rumah Nelayan yang Dirusak Angin Kencang

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN - Lions Club Medan (LCMF) Finance melakukan kegiatan sosial berupa bedah rumah warga prasejahtera, Selasa (28/12/202).

Bedah rumah tersebut dilakukan di kediaman seorang nelayan bernama Johan yang terletak di Jalan Kapten M Ilyas, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan.

Ketua Panitia Pelaksana Jones Tjiunardi mengatakan, bedah rumah ini merupakan wujud dari moto Lions Club, yaitu "Where There Is a need There Is a Lion".

"Awal mulanya saya diberitahu oleh rekan saya bernama Meritin. Dia mengatakan ada rumah yang terkena musibah dimana atap sengnya hilang ditiup angin kencang sehingga rumah sederhananya pun tidak layak dihuni lagi," ucapnya.

Ia dan President LCM Finance Ngadiny Ngadio pun survei ke lokasi lalu rapat BOD, dan bergerak membangun ulang rumah tersebut.

"Pekerjaan Johan itu mencari ikan dan jual dari rumah ke rumah. Pendapatan sehari hanya Rp 30 ribu, dimana dia harus menghidupkan dia sendiri dan ibunya."

"Setelah musibah itu, Johan pun tidak memiliki tempat tinggal dan harus nginap di tempat teman setiap hari," cerita Jone.

Dalam waktu dua minggu, dikatakan Jones pemborong Lion bernama Albe Pahary, dari LCM Finance, siap menyelesaikan bedah rumah dan serahkan kepada pemiliknya.

Lion Albe mengikutsertakan masyarakat setempat dalam pembangunan rumah Johan agar mereka bisa ikut merasakan manfaat dari pelaksanaan bedah rumah ini.

Acara penyerahan rumah bedah juga dihadiri petinggi Lions Club district 307 A2 Karun Wirianto.

Jones mengatakan selain melakukan bedah rumah, pihaknya telah menggelar beberapa kegiatan sosial.

"Sebelumnya Lions Club Medan Finance pernah merenovasi jembatan yang rusak (Jembatan Panigara), membangun tempat ibadah, dan bangun air bor untuk masyarakat Belawan," ucapnya.

Untuk pendaftaran donatur, Jones menyatakan bahwa bisa mentransfer ke rekening Lions Club Medan Finance.

Diakhir wawancara Jones berharap agar pihaknya terus bisa membantu masyarakat yang sedang dalam kesulitan.

"Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. (Mazmur 41:1)," katanya mengutip ayat di Alkitab. (cr5/tribun-medan.com)