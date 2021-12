Jewer dan Sebut Pelatih Biliar Sontoloyo, Pasal Apa yang Dilanggar Edy Rahmayadi?

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menilai Gubernur Sumut Edy Rahmayadi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena menjewer Choki Aritonang di muka umum.

"Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dimana Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 28G," kata Wakil Direktur LBH Medan Irvan Saputra, Rabu (29/12/2031).

Pasal tersebut menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, martabat dan berhak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia."

Karena itu, katanya, tidak seorangpun boleh merendahkan harkat dan martabat manusia, termasuk Gubernur Sumatera Utara.

Adapun bentuk dugaan merendahkan harkat dan martabat yang dilakukan Edy Rahmayadi dengan mengatakan “Enggak Cocok jadi pelatih ini”, dan menyebut Choki Aritonang dengan perkataan “sontoloyo” yang dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya konyol, tidak beres atau bodoh.

Baca juga: Pelatih Biliar yang Dijewer Edy Rahmayadi akan Didampingi Puluhan Advokat saat Melapor ke Polisi

Dia menjelaskan LBH Medan sebagai lembaga yang konsen terhadap penegakan hukum dan HAM menilai apa yang telah dilakukan Edy Rahmayadi adalah suatu perbuatan yang sangat tidak pantas.

"Seharusnya sebagai pemimpin rakyat harus memberikan contoh yang baik bukan mempertontonkan arogansinya kepada rakyat," katanya.

Menurutnya, Edy seharusnya meminta maaf secara langsung kepada Choki Aritonang, Keluarganya dan Masyarakat Sumatera Utara.

Hal tersebut merupakan bentuk tanggungjawab dan etika sebagai seorang pemimpin Sumatera Utara dan seraya memperbaiki sikap arogansinya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

LBH Medan menduga perbuatan Edy Rahmayadi telah melanggar Pasal 28G, UUD 1945, Pasal 3 dan 9 UU 39 tahun 1999 Tentang HAM, Pasal 1 DUHAM dan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR) (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). (cr8/tribun-medan.com)