Daftar Game Paling Banyak Dimainkan Selama 2021, 'Resident Evil Dead by Daylight' Peringkat Atas

TRIBUN-MEDAN.com - Penutupan akhir tahun ini game paling banyak dimainkan selama 2021. Valve mengumumkan daftar game PC terbaik yang pernah dirilis di platform distribusi game besutannya, yakni Steam Store.

Daftar tersebut dirangkum dalam "Best of 2021"

"Best of 2021" menghimpun puluhan game yang dibagi ke dalam enam kategori penghargaan seperti Top Sellers, New Releases, Most Played, Early Access Grads, Best of VR, dan Controller Friendly.

Adapun kategori Top Sellers memuat daftar game yang meraih pendapatan terbanyak dalam satu tahun terakhir.

Kategori Top New Releases menampilkan daftar game teratas yang memperoleh pendapatan terbanyak dalam dua minggu setelah peluncuran perdana.

Sementara game yang masuk ke dalam kategori Most Played Games merupakan deretan game yang telah dimainkan oleh lebih dari 200.000 pemain di Steam.

Untuk kategori Top Early Access Grads, Steam menilai berdasarkan pendapatan yang diperoleh game selama sesi akses awal (Early Access) berlangsung.

Top Selling VR Games mencakup game Virtual Reality (VR) yang paling laris, sedangkan Top Controller Games memuat daftar game yang paling sering dimainkan menggunakan controller.

Mengacu pada situs resmi Steam, game yang tercantum dalam daftar ini dikumpulkan berdasarkan data penjualan game, transaksi di dalam game, dan sebaginya di masing-masing aplikasi mulai 1 Januari hingga 15 Desember 2021.

Artinya, urutan game paling laris tidak ditentukan berdasarkan pemungutan suara atau voting, sebagaimana Steam Awards 2021.