Korupsi Sewa Pasar Induk Lau Cih, Mantan Kasubag PD Pasar Dituntut 4,5 Tahun Penjara

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Didakwa Korupsikan kontribusi biaya sewa tempat berjualan di Pasar Induk Lau Cih, Kecamatan Medan Tuntungan sebesar Rp 1,4 miliar lebih, Kasubag Kas Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan, Aidil Syofyan dituntut 4,5 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (30/12/2021).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hendri Edison menilai terdakwa Aidil terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diancam dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Menuntut supaya majelis hakim menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan, denda Rp 50 juta, subsidar 3 bulan kurungan," kata jaksa.

Tidak hanya itu, JPU juga menuntut supaya Aidil dihukum membayar Uang Pengganti (UP) kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.2 miliar lebih, dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta benda terdakwa disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

"Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun," kata jaksa.

Dikatakan JPU, adapun yang memberatkan perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah memberantas tindak pidana korupsi.

"Hal meringankan terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan selama persidangan," ucap JPU.

Usai membacakan tuntutan, Majelis yang diketuai Sulhaniddin menunda sidang pekan depan dengan agenda nota pembelaan (pledoi).

Diketahui dalam dakwaan JPU Hendri Edison menjelaskan adapun mekanisme pembayaran dan penyetoran uang kontribusi sewa tempat berjualan di Pasar Induk Lau Cih Tuntungan, dimana pedagang yang menyewa tempat berjualan, melakukan penyetoran melalui kantor Pasar Induk Lau Cih Tuntungan.

Selanjutnya Kepala Pasar Induk Lau Cih Tuntungan atau Kepala Cabang akan melakukan penyetoran ke PD Pasar Kota Medan melalui Kasubag Kas yakni terdakwa Aidil Syofyan.