Bahagianya Cut Tari, Rayakan Ultah Richard Kevin 41 Tahun, Tulis Pesan Haru Untuk Anak Gadisnya

TRIBUN-MEDAN.com - Suami Cut Tari, Richard Kevin merayakan ulang tahun pada 29 Desember 2021.

Tahun 2021 ini, Richard Kevin genap berusia 41 tahun.

Saat sang suami ulang tahun, Cut Tari memberikan ucapan manis untuk Richard Kevin.

Cut Tari menyebut bangga menyebut Richard Kevin sebagai suaminya.

"A very happy birthday to this guy I proudly call my husband..

(selamat ulang tahun untuk lelaki yang dengan bangga kupanggil suamiku..)," tulis Cut Tary dalam unggahan fotonya bersama Richard Kevin.

Richard Kevin, suami Cut Tary ulang tahun; foto diunggah di Instagram pada 30 Desember 2021. (Instagram @cuttaryofficial)

Cut Tary diketahui resmi menikah dengan Richard Kevin pada 12 Desember 2019 silam.

Kedua artis ini sama-sama pernah gagal berumah tangga.

Tary pernah menikah dengan Yusuf Subrata (2004 - 2014) dan dikaruniai seorang putri.

Sedangkan Richard Kevin pernah menikah dengan artis Ida Helena dan dikaruniai 2 anak.