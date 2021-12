Wijin Cuma Jadi Persinggahan Saja, Gisel Masih Pangggil Gading Marten Papa, Didoakan Kembali Rujuk

TRIBUN-MEDAN.com - Hubungan Gisella Anastasia dan Gading Marten rasanya semakin di depan. Pasca putus dari pebasket Wijin, Gisel kini disebut-sebut kembali dekat dengan mantan suaminya.

Bukan omongan belaka, Gisel akhir-akhir ini sering menghabiskan momen bersama Gading. Dari mulai dinner bersama hingga merayakan malam natal dengan putra Roy Marten itu.

Baru-baru ini, Gisel terpergok melakukan hal ini kepada Gading.

Wanita asal Surabaya itu mengomentari sebuah postingan Gading.

Diunggah di akun Instagram @gadiiing pada 28 Desember 2021 Gading memamerkan momennya bersama si kecil Gempi.

Kolase Foto Gading Marten - Wijin - Gisel (Ho/ Tribun-Medan.com)

Gading dan Gempi diketahui tengah berlibur dan asyik main ATV.

Keceriaan keduanya terpancar di wajah bapak dan anak satu ini.

"Yiiipikaaayeee!!!!!! Serunya maen atv di @abiansilaadventures, papa and mpiiii had so much fun," tulis Gading.

Dari sekian banyak komentar yang membanjiri, Gisel ternyata tak ketinggalan membubuhkan ungkapannya.

Dia menuliskan sebuah kalimat yang tak terduga.