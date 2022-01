Sudah 5 Tahun Menanti Buah Hati, Gilang Dirga dan Adiesty Fersa Umumkan Kabar Bahagia: Little Baby G

TRIBUN-MEDAN.com - Selama 5 tahun menanti kehadiran buah hati, Gilang Dirga umumkan kabar bahagia.

Pasangan Gilang Dirga mengumumkan kehamilan sang istri, Adiesty Fersa.

Melalui unggahannya pada Sabtu (01/01), Gilang Dirga dan Adiestya Fersa mengungkap kabar bahagia tersebut.

Gilang Dirga Dikritik karena Putuskan Aborsi Calon Bayinya, Begini Tanggapan Suami Adiezty Fersa (Gilang Dirga)

"Kita sangat menantikan! Ini menjadi sesuatu yang sangat berat untuk dirahasiakan begitu lama.

Tentu saja kita sangat bergembira dengan hal ini.

Hari ini, dengan bahagia kami mengumumkan bahwa saya sekarang hamil 16 minggu.

Doakan kami ya guys!" tulis Adiesty.

Baca juga: Soal Pindahkan Makam Vanessa, Istri Gilang Dirga Nasihati Doddy Sudrajat: Kakeknya Kok Gitu Amat

Dalam foto terlihat Gilang dan Adiesty menggunakan pakaian serba putih.

Gilang membawa papan bertuliskan "2022 will be great, little baby 'G' is coming this year".

Terlihat juga foto USG calon buah hati mereka.

Unggahan itu langsung mendapatkan ucapan selamat dari banyak orang.