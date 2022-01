Penyanyi Nindy Ellesse Tutup Usia 54 Tahun, Berjuang Melawan Kanker Payudara

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Nindy Ellesse, penyanyi yang terkenal pada tahun 1990-an dan juga dikenal sebagai pendeta, tutup usia pada umur 54 tahun, Senin (3/1/2022).

Kabar meninggalnya Nindy Ellese Laoh beredar di instagram.

Penyanyi Lita Zen mengumumkan kabar kepergian sahabatnya di media sosial.

"Gone but never forgotten. Rest in peace dear friend @nindy_ellesse you'll be with me forever," tulis Lita Zen dalam unggahan foto Nindy Ellese di instagram, dikutip Wartakotalive, Senin pagi.

Akun instagram Seniman Nusantara juga mengumumkan kabar meninggalnya Nindy Ellesse.

"Jakarta, 2 Januari 2022. 'Tuhan Selalu Hadir' - Nindy Ellesse. Yang kami kasihi terima kasih sudah menjadi berkat untuk Seniman Nusantara, untuk Indonesia. Cahayamu akan selalu bersinar," tulis akun instagram seniman nusantara.

Menurut informasi yang dihimpun tim Wartakotalive dari instagram anaknya, Timmy Laoh bahwa Nindy Ellesse meninggal dunia di Rumah Sakit MRCCC Siloam Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 2 Januari 2022.

"(Nindy Ellesse) Akan disemayamkan di rumah duka RS MRCCC Siloam Semanggi," tulis sebuah flyer yang diunggay Timmy Laoh di instagram.

Rencananya, Nindy Ellesse akan dimakamkan di Pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/1/2022).

Ninddy Ellesse lahir dengan nama Nindyani Karyawati Pattikawa. Selain sebagai penyanyi, ia sempat mencoba masuk politik praktis dengan mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ia mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di daerah pemilihan Jawa Barat 7.

Nindy Ellesse berjuang melawan kanker payudara. dan telah menjalani kemoterapi.

Pertengahan November lalu, Nindy Ellesse mengunggah video dirinya yang mengabarkan tengah melakukan pengobatan di sebuah rumah sakit.

"Halo, sekarang sudah mau jam 8 malam ya. Barusan aja dikerjain belakangnya, keluarin cairan. Jadi di paru-paru aku tuh, penuh cairan. Jadi baru diambil cairan dari belakang. Mudah-mudahan enggak ada efek sampingnya supaya besok bisa pulang," katanya.

(Tribunnews)