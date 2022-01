JADWAL Tayang Liga Italia Pekan Ini, Bologna Vs Inter, AC Milan Vs AS Roma, Juventus Vs Napoli

TRIBUN-MEDAN.com - Liga Italia akan memainkan laga di pekan ke-20, yang menjadi tanda telah dimulainya putaran kedua Serie A.

Jadwal Liga Italia pekan ke-20 dimulai pada 6 Januari 2022.

Pertandingan Liga Italia langsung panas dengan sederet laga bertajuk big match pada Januari 2022.

Saat ini Liga Italia 2021-2022 sedang memasuki libur musim dingin setelah kompetisi berlangsung separuh jalan.

Dua minggu seusai masa rehat habis, pencinta Serie A langsung disuguhi sederet laga panas di antara klub-klub papan atas klasemen.

Tak perlu menunggu lama, sudah ada dua big match menanti yang melibatkan kontestan 6 besar klasemen Liga Italia.

Masing-masing ialah AC Milan vs AS Roma di San Siro dan Juventus vs Napoli di Allianz Stadium Turin.

Seluruh laga Liga Italia dapat disaksikan melalui siaran langsung maupun Live Streaming Bein Sports 2 dan sebagian laga di RCTI Plus (RCTI+).

Di pekan yang sama, sang juara bertahan sekaligus peraih Campione d'Inverno, Inter Milan, "cuma" mengawali tahun dengan lawatan ke Bologna.

Hanya berselang tiga hari, Juventus setelah meladeni Napoli akan bertamu ke Olimpico guna menghadapi AS Roma (9/1/2022).