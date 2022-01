Chord Gitar dan Lirik Lagu Aku Bukan Jodohnya by Zinidin Zidan yang Sedang Hits

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN-Belakangan ini warga net dihebohkan dengan lagu 'aku bukan hodohnya'.

Tak hanya ramai di Instagram, YouTube, bahkan lagu yang satu ini viral di media sosial Tiktok.

Berikut chord guitar Lagu Aku Bukan Jodohnya yang bisa dicoba untuk dimainkan.

Intro

F G Em Am Dm G

**

C G Am G C

Ini salah ku.

F G C

Terlalu memikirkan egoku.

F G Em Am

Tak mampu buatmu bersanding nyaman denganku.

Dm G

Hingga kau pergi tinggalkan aku.

*

C G Am G C

Terlambat sudah.

F G C

Kini kau telah menemukan dia.

F G Em Am

Seseorang yang mampu membuatmu bahagia.

Dm G

Kuikhlas kau bersanding dengannya.

Reff

F G

Aku titipkan dia.

Em Am

Lanjutkan perjuanganku tuk'nya.

Dm G

Bahagiakan dia kau sayangi dia.

C

Sepertiku menyayanginya.

F G

Kan ku ikhlaskan dia.

Em Am

Tak pantas ku bersanding dengannya.

Dm G

Dan kan ku terima dgn lapang dada.

C

Aku bukan jodohnya.

Kembali ke * dan Reff /end.

(mft/tribun-medan.com)