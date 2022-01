NEAR dan Fantom Melesat hingga 20 Persen, Sedangkan Bitcoin Cs Mendatar

TRIBUN-MEDAN.com - Pada selasa (4/1/2022) harga dua mata uang kripto melonjak tinggi saat cryptocurrency utama, seperti Bitcoin dan Ethereum, kompak turun.

Mengacu data CoinMarketCap, harga NEAR Protocol pada pukul 11.32 WIB ada di US$ 17,21 atau melesat 22,37 persen dibanding posisi 24 jam sebelumnya.

Lonjakan harga itu mengantarkan nilai kapitalisasi pasar NEAR Protocol total menjadi US$ 10,42 miliar atau sebagai mata uang kripto terbesar ke-21 di dunia dari sisi market cap.

Segendang sepenarian, harga Fantom juga melejit di saat yang sama, hampir 20 persen, persisinya 19,59 persen ke posisi US$ 2,89. Nilai kapitalisasi pasarnya US$ 7,32 miliar, terbesar ke-28.

Investasi Kripto tahun 2022 (Ist)

Mengutip The Block, sentimen lonjakan harga NEAR Protocol datang dari CEO baru NEAR Foundation Marieke Flament, yang sejak hari pertama menjabat, misinya adalah menjadikan NEAR sebagai tempat tujuan untuk membangun Web3.

Sementara harga Fantom, melansir Cointelegraph.com, tampaknya siap untuk mencapai rekor tertinggi baru setelah harga rebound 125 persen dari US$ 1,23 pada 14 Desember 2021, menjadi US$ 2,84 pada 3 Januari 2022, memicu pembalikan bullish klasik.

Secara teknikal, dijuluki inverse head and shoulders (IH&S), bullish muncul ketika harga Fantom membentuk tiga palung di bawah yang disebut neckline resistance, dengan palung tengah (the head) lebih dalam dari bahu (shoulder) kiri dan kanan.

Harga Fantom baru-baru ini mengalami lintasan harga yang serupa.

Akibatnya, Fantom memiliki common resistance dalam kisaran harga U$ 2,55 hingga US$ 2,74, yang mencakup pola panjang IH&S.

