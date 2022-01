Viral, Ramai Dibicarakan & Bikin Heboh, Ini 4 Fakta Menarik Serial Layangan Putus yang Lagi Trending

TRIBUN-MEDAN.COM - Serial baru yang tayang di WeTV berjudul Layangan Putus sedang ramai dibicarakan di media sosial sejak tayang perdana, Jumat (26/11/2021).

Bahkan ada yang menyandingkan serial ini dengan drama Korea sukses, The World of the Married namun versi lokal.

Semenarik apa kisahnya?

Berikut beberapa fakta menarik serial yang dibintangi Reza Rahadian dan Putri Marino tersebut.

Layangan Putus Dari kisah viral di media sosial

Sebelum diangkat dalam novel berjudul Layangan Putus, cerita ini sebenarnya sudah lebih dulu viral di Facebook tahun 2019 oleh wanita dengan nama pena Mommy ASF.

Layangan Putus merupakan curahan hati seorang wanita yang mengetahui perselingkuhan suaminya.

ILUSTRASI Serial Layangan Putus. Inilah Jadwal Tayang Serial Layangan Putus Dari Episode 1-10, Catat Tanggalnya Disini (kompas.com)

Kisah viral tersebut sempat menggugah hati banyak wanita.

Namun untuk versi series ini ceritanya tidak diangkat atau ditulis langsung oleh Mommy ASF, melainkan hanya adaptasi.

Layangan Putus Bercerita Soal Isu perselingkuhan

Serial ini mengangkat isu perselingkuhan.