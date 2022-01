Hasil Voting Steam Awards 2021, Resident Evil Raih Penghargaan Game Terbaik 2021

TRIBUN-MEDAN.com - Game Resident Evil meraih penghargaan Game Terbaik 2021 atau Game of The Year 2021.

Pemilihan ini berdasarkan voting atau skema pemungutan suara dalam Steam Awards 2021.

Pengguna Steam melalui skema pemungutan suara (voting).

Mereka diberi kesempatan untuk memberikan suara melalui Steam Store demi mendukung game favoritnya mulai 22 Desember hingga 4 Januari 2022.

Ada 10 kategori yang diperebutkan, di antaranya adalah Game of The Year, VR Game of the Year, Best Soundtrack, hingga Outstanding Story Rich Game.

Berdasarkan hasil pemungutan suara, Resident Evil Village dianugerahi penghargaan sebagai Game of the Year atau game terbaik tahun 2021 versi Steam.

Ajang Steam Award 2021

Game survival horor ini berhasil bersaing dengan nominasi lainnya seperti Valheim, New World, Cyberpunk 2077, dan Forza Horizon 5.

Meski kalah di kategori Game of The Year, Cyberpunk 2077 sukses menyabet kategori Outstanding Story-Rich Game.

Seperti namanya, kategori ini dinilai berdasarkan kreativitas dan keseruan plot cerita yang ditawarkan oleh game.

Kemudian, nominasi Game of the Year lainnya, yakni Forza Horizon 5, sukses membawa pulang gelar Outstanding Visual Style karena dianggap mampu menyajikan kualitas grafis yang memukau.

It Takes Two yang sebelumnya berhasil menyabet gelar Game of the Year pada ajang yang berbeda, The Game Awards 2021, kini kembali menunjukkan prestasinya. Game yang diterbitkan oleh Electronic Games ini berhasil keluar sebagai game terbaik pada kategori Better with Friends.

Untuk mengetahui daftar lengkap kategori penghargaan beserta judul pemenangnya dalam ajang Steam Awards 2021, simak daftar game terbaik 2021 berikut ini:

Game of the Year - Resident Evil Village VR Game of the Year - Cooking Simulator VR Labor of Love - Terraria Better with Friends - It Takes Two Outstanding Visual Style - Forza Horizon 5 Most Innovative Gameplay - Deathloop Best Game You Suck At - Nioh 2 - The Complete Edition Best Soundtrack - Marvel's Guardians of the Galaxy Outstanding Story-Rich Game - Cyberpunk 2077 Sit Back and Relax - Farming Simulator 22

