Memprihatinkan, Jagung Pioner Senilai Rp 6,1 Milliar oleh Pemkab Toba Gersang

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kondisi hasil jagung dengan anggaran fantastis senilai Rp 6,1 Milliar yang digelontorkan Pemkab Toba dinilai memprihatinkan. Liston Hutajulu, Ketua DPD Pospera Sumut mengatakan, jagung dengan anggaran fantastis tersebut tidak sesuai dan bahkan terlihat gersang serta tongkol kosong kerontang.

"Jauh dari kata layak, jagungnya kering kerontang di ladang",ujar Liston Hutajulu, Rabu (5/1/2022) di Medan.

Berdasarkan temuan Liston, keberadaan jagung bantuan dengan harga fantastis tersebut, di Desa Parhabinsaran Kecamatan Uluan Kabupaten kualitas jagung tersebut tidak memuaskan. Padahal, anggaran yang di gelontorkan Pemkab Toba tidak tanggung-tanggung yakni sebesar 6,1 Miliar untuk 50 Ton bibit jagung bersumber dari APBD dengan alasan Pemulihan Ekonomi Nasional khususnya di Kabupaten Toba.

"Dari hasil penelusuran kami kualitas jagung tersebut tidak memuaskan dari kualitas Bibit Pioner yang dijanjikan Bupati Toba",terang Liston.

Menurut Liston, dengan melihat fakta di lapangan dari hasil penelusurannya pada 3 Januari 2022 kemarin, program tersebut sangat tidak berdampak dengan Pemulihan Ekonomi Nasional khususnya Kabupaten Toba. Alasannya, buah jagung yang layaknya sudah bisa dipanen petani berbanding terbalik dan fakta dilapangan yang ada adalah buah yang rusak.

Liston menduga, bibit yang dibagikan Bupati Toba Poltak Sitorus kepada petani adalah bibit jagung yang rusak. Oleh karenanya, Liston mendesak penegak hukum agar Bupati kabupaten Toba Poltak Sitorus segera diperiksa terkait bantuan bibit jagung tersebut.

Bupati Toba, Poltak Sitorus dikonfirmasi Tribun Medan terkait hal itu tidak berkomentar banyak. Namun, Poltak sesuai video yang dikirimkan melalui Aplikasi Whatsapp, bahwa sejumlah petani di Toba mrasa puas dan menyampaikan terimakasih kepada Poltak.

"Mauliate ma di bapak bupati naung mangalehon bibit bantuan jagung tu hami nungga sangat membantu, tarlumobi Desa Lumban Sakkalan. Sian 4 Ratte Mabbuat do au 1,6 ton. Hugadis ma i adong na Rp 4.700 sakilo, adong na Rp 4.800. Sangat membantu ma on di kebutuhan nami di saat Natal on. Mauliate ma di bapak Bupati, semoga ma muse ro mangihut bantuan tu berikutna. Semoga bapak bupati sehat selalu dalam memimpin Kabupaten ini, sukses dan jaya (Terimakasih kepada bapak bupati yang telah meberikan bibit bantuan jagung kepada kami dan sudah sangat membantu terkhusus di Desa Lumban Sakkalan. Dari lahan 4 rante, saya panen 1, 6 ton. Saya jual per kilo dengan harga Rp 4.700 dan ada yang Rp 4.800. Ini sudah sangat membantu untuk Natal ini. Terimakasih bapak bupati, semoga bantuan berikutnya ada lagi. Semoga bapak bupati sehat selalu dalam memimpin kabupaten ini, sukses dan jaya",ujar seorang ibu di dalam sebuah ruangan sesuai video yang dikirimkan Poltak Sitorus.

Poltak Sitorus, menjawab konfirmasi Tribun juga mengirim video yang disebutnya dari Bona Tua Lunasi berterimakasih atas bibit jagung bantuannya. Dalam video tersebut, sejumlah masyarakat berbaris dan dipimpin seseorang berbaju kuning mirip pakaian aparat desa mengucapkan terimakasih dalam sebuah ruangan sambil memegang tongkol jagung.

"Terima kasih untuk bapak bupati kami yang telah memberikan bantuan bibit jagung kepada masyarakat. Inilah contoh hasil bibit jagung itu, di Kecamatan Bona Tua Lunasi Desa Harungguan. Kalau bisa nanti bapak perhatikan, mau pulang dari sini bapak, ituah jagung kita di pinggir jalan",ujar pria tersebut.

"Jauh lebih besar dari sini pak. Kalau bisa tetaplah dilanjut tahun depan pak"sebutnya, lalu meneriakkan yel-yel secara bersama "Toba unggul, Toba bersinar, Toba, Horas..Horas..Horas..".

Menyikapi hal itu kembali, Liston menilai ada pembohongan publik yqng dilakukan Bupati Toba. Terkait komentar warga atau Petani, memang Liston menganggap lumrah, dan menduga hal itu bagian dari pembenaran apalagi bukan dari ladang jagung.

Lebih jauh, Liston berharap penegak hukum bekerja membuktikan apakah bibit jagung tersebut pioner atau bukan. "Fakta di lapangan yang kita telusuri sangat memprihatinkan. Jangan lakukan pembodohan rakyat. Tentu terkait kebenarannya, harus penegak hukum yang ikut andil apakah bibit itu bagus atau pioner. Nah terkait ada komentar dari petani itu sah sah saja. Lagian pembenaran y bukan di ladang atau lokasi lahan",ujar Liston.

(Jun/www.tribun-medan.com).