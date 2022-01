Pesona Kartika Dewi, Adik Sandra Dewi Sudah 37 Tahun Belum Nikah, Pantas Ternyata Sibuk Kerja 24 Jam

TRIBUN-MEDAN.com - Pesona Kartika Dewi, adik Sandra Dewi sudah 37 tahun belum nikah.

Kartika Dewi dikenal sebagai sosok adik Sandra Dewi.

Selain bekerja sebagai karyawan di stasiun televisi swasta, Kartika Dewi juga dikenal sebagai manajer artis Sandra Dewi.

Hingga kini, Kartika Dewi masih betah hidup sendiri.

Ia dikabarkan belum menemukan tambatan hati alias pendamping hidup.

Dalam postingan Instagramnya-nya, Tika masih menantikan sosok yang pantas dan berharga.

“Someone worth having is someone worth waiting for..”

(seseorang yang berharaga adalah seseorang yang pantas ditunggu)," tulis Tika dalam postingan yang diunggah pada 18 Desember 2021 lalu.

Unggahan Kartika Dewi; foto diunggah di Instagram pada 18 Desember 2021. (Instagram @kartikadewi20)

Dilihat dari bio Instagram-nya, Tika menyebut dirinya sebagai wanita yang terberkati, pekerja, dan anak tengah.

Sementara itu, Sandra Dewi menyebut sang adik adalah wanita tercantik dan terpintar di keluarganya.